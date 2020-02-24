Etler sofralara gelmeden yakalanmıştı

Mağusa-Lefkoşa güzergahında seyir eden FJ 968 plakalı van bir araçta polis ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda gümrüğe bildirilmemiş çok miktarda et bulunması üzerine tutuklanan söz konusu aracın sürücüsü zanlı Yakub Karamez, dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 7 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2020, 17:59