Etin kilosu 150 TL olacak!

Kasap reyonlarını süsleyen birbirinden güzel etlere vatandaş artık tezgah gerisinden bakıyor. Özellikle son günlerde artan fiyatlara bir de yağmur çamur eklenince et fiyatları tavan yapmaya başladı. Kuzu etinin altınla yarıştığı bu günlerde dar gelirlinin can damarı olan dana kıyma da 55 TL’nin üstünü gördü. Eğer biraz daha kaliteli et yemek isterseniz dana etinde ödeyeceğiniz miktar 80 liraya çıkıyor. Bu gelişmeleri Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne değerlendiren Yalçın Kasap Direktörü Nihat Yalçın, sıkıntıların aşılması için kısa vadede “hayvan ithal edilmesini” istiyor. Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları ise bu sorunun çözümünü direkt üreticiden tüketiciye ulaştıracak “et tanzim mağazalarında” görüyor.

“Önlem Alınmazsa Kilosu 150 TL Olacak”

Yalçın Kasap Direktörü Nihat Yalçın, “Piyasada et ve canlı hayvan sıkıntısı çoktur. Kuzunun kilosu şu anda yaklaştı 100 liraya. Eğer Tarım Bakanı da ithal getirmezse önümüzdeki dönem 120 liraya kadar çıkacak. Böyle devam ederse de Kurban Bayramı’nda 150 lirayı bulacaktır. Çünkü yeterli sayıda küçük baş hayvan bu ülkede yok. Çok sayıda kaçak hayvan geliyor. Bu sefer de gelen etler hijyen olmayan koşullarda geliyor. Bu sefer de insanlar hasta olup hastanelere gidiyor. Bizim bakanlığımıza önerimiz bakanlığın buraya Toprak Ürünleri Kurumu’nun kontrolünde kuzu getirmesidir. İthal yolunu açıp halkın mutfağında et pişmesidir.

Dana Eti Aldı Başını Gidiyor

Yalçın, “Dana eti de aldı başını gidiyor. Kıbrıs dediğimiz bir adadır. Güney ile aramızda bir tel var. Orada halk 45 liraya alırken kuzu etini biz burada 90 liraya nasıl yiyelim. Coğrafya aynı coğrafya. Dana eti 65 ila 75 lira arasındadır. İnek etini 60 liraya verirler. Ama tosun eti 70 liradan aşağı değildir.” diye konuştu.

“Arayıp Soran Yok Ki Hayvanı”

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları, “Ülkede et sıkıntısı olduğunu kasaplar her zaman söyledi. Söylemedikleri zaman olmadı. Bu yağmur çamur da mandıralara girilebilir mi? Şu anda zaten hayvanlar çamurdan dolayı telef oldu. Ayrıca talep azaldı. Arayıp soran yok ki hayvanı. Özellikle yılbaşından sonra her yıl Ocak ve Şubat ayında hava şartlarından dolayı talep azalır. Hem de ağıllara çamurdan dolayı girmek zor olur. Burada beklenir ki hayvanlar toparlansın. Ülkede 5-10 gün sıkıntılar yaşanır. Yoksa kesinlikle hayvan bulunmaz diye bir şey yoktur.” şeklinde konuştu.

“İthal Etin Önünün Açılması İsteniyor”

Naimoğluları, “Fiyat 1-2 TL yükseldi diye sanki ülkede hayvan eksikliği varmış gibi konuşuluyor. Şu an hayvanın turfanda dönemi, yani yeni toparlandığı zaman olduğu için fiyat yükselir. Derhal veteriner dairesinden kayıtları alıp baksınlar, orada dana sayısı da kuzu sayısı da bellidir. Bu ülkede her şey kayıt altındadır. Bu konuşmalar ithal etin önünün açılması için yapılmaktadır. Her sene bu gündeme getirilir. Bu Tarım Bakanı’na yapılan baskıdır.” dedi.

“Et Tanzim Noktaları Kurulmalıdır”

Naimoğluları, “Et fiyatlarının düşebilmesi için satış noktaları kurulmalıdır. Burada gerek Toprak Ürünleri Kurumu gerekse de birliklerin et tanzim satış noktalarını açmaları gerekir. Bu ülkede şu anda 100 liraya da et var 70 liraya da et var. Canlı hayvanın kilo fiyatı belli iken nasıl olur da et fiyatları her yerde farklıdır. Bunun soruşturulması lazımdır. Böyle bir dünya var mıdır? Gidin bakalım Güney Kıbrıs’a her yer de fiyatlar farklı mıdır? Buradaki sıkıntı bu...” ifadelerini kullandı.

