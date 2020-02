Et fiyatlarında kara tablo!

Kıbrıs’ın kuzeyinde ette kara tablo yaşanıyor. Et fiyatlarında Güney Kıbrıs’ın çok üzerine çıkan Kuzey’de, restoran işletmecileri de kan ağlıyor. İşlerin düşüklüğüne birde et fiyatlarında yaşanan dalgalanma eklenince esnaf kepenk kapatma noktasına geldi. Haberal Kıbrıslı Gazetesine konuşan restaurant işletmecileri hükümetten bir an evvel ithal etin önünü açacak yasal düzenlemenin yapılmasını istedi. Cumhuriyet Meclisinde konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, ithali ile ilgili bir çalışma başlatıldığını açıkladı. Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da okka kullanımının tüzüklerin yürürlüğe gitmesiyle birlikte cezaya tabii tutulacağını belirtti.

“Sütten Çıkma Ak Kaşık Değiller”

Bellapais Gardens Restaurant Direktörü Selim Yeşilpınar, “Bu et fiyatları bizim kafamızı karıştırdı. İki kesim de birbirini suçluyor, hayvancı kasabı, kasap hayvancıyı suçluyor. İkisi de sanki sütten çıkmış ak kaşıklar gibi. Burada en büyük suç devletin ve hükümet edenlerindir. Yani bunun bir şekilde kontrolü yok. Memleketi 2-3 tane kaçakçının eline bıraktılar ve et fiyatları konusunda onlara teslim ettiler. Yani onlar istediği gibi fiyat biçerler. Sadece karkas et ithal edilmesi de çözüm olmayacak. Yine bu işlerden birileri nemalanacak. Bu memlekette en büyük tüketimimiz kuzudur. Kuzuyu serbest bırakacaksınız. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yoktur. Gidip Rum tarafına baksınlar ithal ile yerli nasıl ayrılır, onlardan öğrensinler” diye konuştu.

“Tüm Et Ürünlerinin İthali Serbest Bırakılsın”

Selim Yeşilpınar ,”Bana sorarsanız tüm et ithalatının serbest bırakılması gerekmektedir. Nasıl ki kaçakçı gider diğer taraftan getirirse ithal et de serbest bırakılsın, alınsın getirilsin devlet de bunun vergisini alsın. Bizim en büyük girdimiz ettir. Ete gelen zam müşteriye şu an yansıyor. Zaten yansıtmazsak işletmeyi nasıl ayakta tutacağız. Fiyatlar zamlanınca da insanlara ürünler pahalı geliyor. Günden güne restoranlarda porsiyonlar küçülüyor. Eskiden bir meyhaneye giderdiniz ete doyardınız. Şimdi bir çok meyhane eti menüsünden çıkardı. Artık kuzu pirzola yerine tavuk ürünleri veriliyor. Hepsinin altında yatan ana neden et fiyatlarının büyük bir girdi oluşturmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Et Fiyatları Kötü Olan İşlere Daha Büyük Darbe Vurdu”

Ambiance Restaurant Direktörü Murat Girgin, “İşlerimiz zaten kötüydü bir darbe de bu et fiyatları vurdu. Zam yapmak da çare değildir. Artık restoranlarımızı kapatmayı düşünüyoruz. Biz kesinlikle ithal etin serbest bırakılmasını istiyoruz. Daha önce yine gündeme gelmişti ama ertelenmişti, bu sefer süratle getirilmesi gerekir. Aksi takdirde restorancılar başta olmak üzere bütün halk kan ağlayacak” dedi.

“Bütün İşletmeler Kapanmak Üzere”

Girgin, “Bütün gün hesap kitap yapıyoruz. Mutlaka bu zammı müşteriye yansıtmamız lazımdır. Zaten sadece etle kalmıyor her şeye zam geliyor. Ama et bizim temel gıda maddemiz olduğu için et üzerinde duruyoruz. Kasaplar inan ki restoranlarla ortak çalışmaya başladı. Kasapların ve hayvancının da kendisine göre illa ki sorunu vardır. Bu işlerin sonuçlanması, bütün etlerin ithaline izin verilmesi gerekmektedir. Yoksa bütün işletmeler kapanacak” ifadelerini kullandı.

Oğuz: Et anormal fiyata satılıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, popülizm yapaya gerek olmadığını söyleyerek, ellerinden geleni yaptıklarını, bu nedenle eylemlerin olmadığını söyledi. Oğuz, marketler arasında fiyat farkları olduğunu belirtti. Etin anormal bir fiyata satıldığını söyleyen Oğuz, et ithali ile ilgili bir çalışma başlatıldığını, bu açıklamadan sonra fiyatta biraz gerileme yaşandığını kaydetti.

Taçoy: Okka kullanan cezaya tabi tutulacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, hayvancılıkta okka kullanımına değinerek Metroloji Yasası’nın tüzüklerinin geçirilmediğini söyledi. Taçoy, okka kullanımının tüzüklerin yürürlüğe gitmesiyle birlikte cezaya tabii tutulacağını belirtti. Taçoy, Hal Yasası’nın Meclis’e sevk edildiğini kaydetti ve kısa sürede yasallaşması temennisinde bulundu.