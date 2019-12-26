Esra Korcan’ın Ölümüne Sebep Olan Şahısa 2 Gün Tutukluluk

Esra Korcan’ın Ölümüne Sebep Olan Şahısa 2 Gün Tutukluluk
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Turunçlu Kavşağı yakınlarında geçtiğimiz gün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Esra Korcan'ın ölümüne sebep olan Hüseyin Yusuf Erçika Gazimağusa Kaza mahkemesine çıkarıldı. 

Hüseyin Yusuf Erçika hakkında tahkikat amaçlı 2 gün tutukluluk emri verildi.

Kaza nasıl olmuştı?

Kaza 24 Aralık 2019 07:45 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Hüseyin Yusuf Erçika (E-59), yönetimindeki KB 685 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Turunçlu yol kavşağına yaklaştığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisinden karşı şeride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten Lefkoşa istikametine doğru gelmekte olan Esra Korcan (K-41) yönetimindeki JS 170 plakalı araç ile ile çarpışmıştı. Kazada Esra Korcan olay yerinde hayatını kaybetmişti.

(MHA)

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