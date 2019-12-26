Esra Korcan’ın Ölümüne Sebep Olan Şahısa 2 Gün Tutukluluk

Turunçlu Kavşağı yakınlarında geçtiğimiz gün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Esra Korcan'ın ölümüne sebep olan Hüseyin Yusuf Erçika Gazimağusa Kaza mahkemesine çıkarıldı.

Hüseyin Yusuf Erçika hakkında tahkikat amaçlı 2 gün tutukluluk emri verildi.

Kaza nasıl olmuştı?

Kaza 24 Aralık 2019 07:45 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Hüseyin Yusuf Erçika (E-59), yönetimindeki KB 685 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Turunçlu yol kavşağına yaklaştığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisinden karşı şeride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten Lefkoşa istikametine doğru gelmekte olan Esra Korcan (K-41) yönetimindeki JS 170 plakalı araç ile ile çarpışmıştı. Kazada Esra Korcan olay yerinde hayatını kaybetmişti.

(MHA)