Esnaf hükümeti topa tuttu

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası yaptığı açıklama ile vicdanı olan bir hükümete ihtiyaç olduğunu kaydetti.

KTEZO, tarafından yapılan açıklamada, vakaların artmasıyla birlikte gizli kapılar ardında kapanmaların yeniden gündeme gelmeye başladığı belirtildi.

"Bugüne kadar yapılmış olan tüm uyarıları kulak arkası eden hükümet çareyi yeniden kapanmada arıyor. En azından bazı işletmeleri kapatarak vakaların kontrolünü sağlama derdine düştü" ifadelerinin yer aldığı KTEZO açıklamasında, "Varsa da yoksa da kapanma! Kestirme yol. Sonra da boynu altında kalanın kopsun. İflas etmiş, borç etmiş, işsiz kalmış kime ne? 17 ayda verirsin 1500 TL olur biter" denildi.

"17 aydır hükümet vaka sayılarından dolayı bol bol övünüyordu, hükümet marka olduğunu dahi ilan etmekteydi. Bir reklama çıkmadığı kalmıştı. Şimdi o da gitti. Bir panik aldı başını gidiyor. Vaka sayıları günlük 70’e dayandı.

Ortak bir salgın yönetimi oluşturma, kriter koyma, bu çerçevede denetim, kontrol etme yine yok. Hala daha ben bilirim, ben yaparım…

16 – 17 aydan sonra ortaya çıkan net olarak şudur:

Ortada ne salgını ne de krizi yönete bilecek, tecrübeleri edinebilecek bir yapı kalmadı. Bedeli birilerine ödettirerek, statükoyu besleyerek salgın yönetimi olmaz.

Kurumlarıyla, odaları, sivil toplumuyla bir masa etrafında buluşmadan sonuç alınmaz, alınamaz… Toplumsal güven sağlanmadan, dayanışmayı yaşatmadan içinden çıkılmaz, çıkılamaz…

Tüm bunları başarmak gerçekten zor mu? Tüm bunları başarabilmek için vicdanı olan bir hükümete ihtiyaç var.

Bunun için de ne gerekirse yapılmalıdır."