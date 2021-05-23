Esnaf bir bir kepenk indiriyor: Hükümetimize teşekkürler! Kapatıyoruz

Bendo Accessories'in sahibi Özcan Yağlı iş yerini kapatırken sosyal medya hesabından şu yorumda bulundu:

"Üzülerek yazıyorum..

Malesef ki herkes gibi bu pandemi ve alınan saçma sapan kararlar aç-kapa ,aç-kapa yapa yapa malesef ki biz esnafları bitirdi..Bugünler geçecek deye deye sabrettim,ayakta durmaya,dayanmaya çalıştım ama malesef sabretmeye ve dayanmaya çalıştıkça dahada kötüye gitti herşey..Sağolsun Hükümetimiz Bizde ne iş hevesi ne dayanma gücü bıraktı..Severek,binbir hevesle açtığım Bendo_accessories ‘ı kapatmaya karar verdim..Çünkü bugünler geçecek deyen herkesin heves ve sabrına hayran olarak bugünlerin geçmeyeceğini ve bizleri daha zor durumlara sokacağını gören biri olarak daha fazla direnip ,daha çok zarara girmenin bana daha çok zarar verdiğini anladım.Bugüne kadar bana destek olan ve herşekilde yanımda olan ailem,arkadaşlarım ve bu dükyan sayesinde tanıştığım bütün müşterime ve dostlarıma teşekkürlerimi bir borç bilirim..Herşey %50 indirimde KAPATIYORUZ!!! Kapatmamda emeği geçen hükümetimize siyah çelenklerimle teşekkürlerimi bir borç bilirim!"