Eski Yüksek Mahkeme Başkanından, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsüne cevap

Doğruyol'un dün yaptığı açıklamada, ortaya çıkan durumu Başbakanlığın vekaleten başka bir bakana bırakılması hususunun Sözleşmeler Yasasının ilgili maddesi altında ‘asil’ ortadan kalktığında vekillik ilişkisinin de sona erdiğini hatırlatmasına Twitter hesabından cevap veren Öneri "Kamu hukukuna ilişkin sorunlar, kamu hukuku kural ve prensipleri ile çözülür. Özel hukuk kurallarının kamu hukukundan kaynaklanan sorunları çözme kabiliyeti yoktur" ifadelerini kullandı.