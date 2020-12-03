Doğruyol'un dün yaptığı açıklamada, ortaya çıkan durumu Başbakanlığın vekaleten başka bir bakana bırakılması hususunun Sözleşmeler Yasasının ilgili maddesi altında ‘asil’ ortadan kalktığında vekillik ilişkisinin de sona erdiğini hatırlatmasına Twitter hesabından cevap veren Öneri "Kamu hukukuna ilişkin sorunlar, kamu hukuku kural ve prensipleri ile çözülür. Özel hukuk kurallarının kamu hukukundan kaynaklanan sorunları çözme kabiliyeti yoktur" ifadelerini kullandı.
Eski Yüksek Mahkeme Başkanından, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsüne cevap
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğüne atanan Avukat Berna Çelik Doğruyol'un dün yaptığı ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Başbakanlık makamının boşalmasından dolayı meydana gelen sıkıntıların sistemdeki eksiklikten kaynaklandığını belirttiği açıklamasına Eski Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri'den cevap geldi.
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