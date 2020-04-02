Eski Başhekim İsyan etti!

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Dr.Bulent Dizdarlı yeni koronavirüs- COVİD 19 salgını süreci ile ilgili sosyal medya hesabından halka çağrıda bulundu. Dizdarlı “Yeter be artık. Tamam hükümetiniz alamıyor kararı. Bari siz laf anlayın . Çıkmayın sokağa. 15 gün sokağa çıkmamakla ölmezsiniz be yahu !” ifadelerini kullandı.

Bülent Dizdarlı’nın paylaşımı şöyle:

YETER AMA ARTIK !

Türkiye’den kötü haberler geliyor. Sağlık bakanı açıkladı. Altı yüzün üzerinde sağlık çalışanı hastalığa yakalandı. İşin kötüsü ülkenin sembol isimleri tek tek kaybediliyor. Bir günde en azından benim bildiğim, işittiğim 3 sembol kıymetli hocamızı da kaybettik. Onlarca sağlık çalışanı da hocalarımızla birlikte göçtü. Bu değerlerin kaybolduğunu öğrenmek moral bozucu olmakla birlikte öğretileri bu kavgada yoldaşımız olmalıdır. Bizim ülkemizdeki sağlık çalışanları da bu öğretiler doğrultusunda aileleri ile helalleşip görevlerine katılmışlardır. Peki ama siz ne yapıyorsunuz? Sizin için görünmeyen canavarla savaşan bu şövalyeleri arkadan hançerliyorsunuz. Yeter be artık. Tamam hükümetiniz alamıyor kararı. Bari siz laf anlayın . Çıkmayın sokağa. 15 gün sokağa çıkmamakla ölmezsiniz be yahu !