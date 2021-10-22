Eşini darp eden şahıs teminatla serbest

Mağusa’da kız kardeşi ile tartışan eşine şiddet uygulayan A.G. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mağusa’da kız kardeşi ile telefonda tartışma yaşadığı gerekçesi ile eşi ile tartışan A.G. eşinin başının sağ tarafına ve ağzına yumruk atıp boğazını sıkarak darp ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Zanlı A.G "Ciddi darp (kadına şiddet)" suçlaması ile bugün Mağusa Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanması nedeni ile teminata bağlanan zanlı, yargılanıncaya dek serbest bırakıldı.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru İzlem Kasap mahkemede verdiği şahadetinde,

21 Ekim 2021 tarihinde saat 01:00 raddelerinde Gazimağusa sakini zanlı A. G.nin, aynı ikametgahta beraber yaşadığı eşi ile bahse konu ikametgahın yatak odası içerisinde bulundukları bir sırada, kız kardeşi ile telefonda tartıştığı gerekçesi ile, zanlının da sözlü tartışmaya başladığı eşinin başının sağ tarafına ve ağzına yumruk atmak ve boğazını sıkmak suretiyle eşini darp ettiğini açıkladı. Aynı gün mesele ile ilgili olarak zanlının Gazimağusa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri ışığında tutuklandığını kaydeden Kasap, zanlının ifade vermediğini, kendisine yapılan dava tebliğinde de aleyhindeki ithamı kabul etmediğini açıkladı. Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten Kasap zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, haftanın 1 günü ispatı vücutta bulunması, 2 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 30 bin TL meblağlı kefalet senedi imzalaması koşulu ile yargılanıncaya dek serbest bırakılmasına emir verdi.