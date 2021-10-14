Eşine şiddet uygulayan zanlı Zorba: "Seni gömecem, leşini çöpe atacam"

Mağusa’da tartıştığı eşini öldürmekle tehdit etmekle kalmayıp yüzüne kafa atarak ciddi şekilde darp eden Müslüm Zorba tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mağusa’da işte olan eşinin eve gelmediği gerekçesiyle eşine “seni gömecem, leşini çöpe atacam” diyerek öldürmekle tehdit eden ardından ise kadının yüzüne kafa atarak ciddi şekilde darp eden Müslüm Zorba, polise yapılan şikayet üzerine tutuklandı.

“Şiddet kullanma tehdidi” ve “Ciddi darp” suçlamaları ile bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı Zorba, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.