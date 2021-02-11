Esentepe'de pozitif vaka!

Esentepe Belediyesi, bölgede bir pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Esentepe'de pozitif vaka!
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Esentepe Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede bir pozitif vakaya rastlandı belirtildi.

Açıklamada, vakanın beklenmedik bir yerden çıktığı kaydedildi. Esentepe Belediyesi, bu dönemde ev ziyaretlerinden uzak durulması için uyarıda bulundu.

Açıklama şöyle:

"Esentepe'de bugün hiç beklenmedik bir yerden pozitif bir vakaya rastlanmıştır. Misafirlik evet güzel ama lütfen bu dönem misafirlik, hatır sorma, gönül alma, geçmiş olsun ve baş sağlığı ziyaretlerinizi telefon ile yapın... Market ihtiyaçlarınızı bir seferde tamamlayın."

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