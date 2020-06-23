Esendağlı uyardı!

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, ekonomik pakette yer alan mahkeme kararlarına müdahaleden vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

Esendağlı uyardı!
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Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı ilkelerinden ayrılmanın hiçbir meşru izahının olmadığını belirtti.

Esendağlı, “Adına “normalleşme” denilen bu süreçte, hükümetin kapanma döneminde yasa gücünde kararnamelerle yaptığı geniş çaplı düzenlemelerin haklı bir zemini kalmadığı açıktır” diye konuştu.

Hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı ilkelerinden ayrılmanın hiçbir meşru izahının olmadığını kaydeden Esendağlı, “Özellikle yargı erkinin yetki alanına ne Bakanlar Kurulu ne de Meclis girmemelidir” dedi.

“İşin özü, dün gece açıklanan ekonomik pakette yer alan mahkeme kararlarına müdahaleden vazgeçilmelidir” diyen Esendağlı, Aksi halde konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını belirtti.

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