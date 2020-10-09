Esendağlı:” Anayasa değişikliğinin farklı noktalara çekilmesini hayretle karşılıyorum”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı, Didem Gürses’in sunduğu Kanal T’de yayınlanan Politik Duruş Programına katıldı.

Esendağlı, 11 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören Anayasa değişikliğinin oylanması konusunda açıklamalarda bulundu.

“Geçici 10. Madde ile Yüksek Mahkemenin yargıç sayısını arttırma talebini karşılaştırmak doğru bir yaklaşım değil”

Kişisel olarak bakıldığında bu değişikliğe ‘hayır’ çağrısı yapılmasını siyasi olarak görüyorum diyen Esendağlı şu ifadelerde bulundu;

“Yüksek Mahkeme diyor ki benim daha fazla yargıca ihtiyacım var ve acildir. Buna karşılık deniliyor ki hayır ihtiyacın yok. Kişisel olarak baktığımda hayır çağrılarının siyasi olduğunu gözlemliyorum. Geçici 10. Madde orada durduğu sürece biz maddeye evet demeyiz çağrısı yapılıyor. Tamamen siyasetle alakalı olan bir maddeden bahsediyoruz. Geçici 10. Madde ile Yüksek Mahkemenin yargıç sayısını arttırma talebini karşılaştırmak doğru bir yaklaşım değil.

Sandıkta herkesin özgür iradesi var buna saygı gösteririm ancak ihtiyaç noktasında yapılan eleştirilere ve öncelikli olmadığını konusuna katılamam.

“Yargıç sayısının arttırılmasında gizli bir niyet, başka bir ajanda aramak gerçekten koşulları zorlamaktır”

Halka çağrıda bulunarak yasanın değişmesi ile Esendağlı şu mesajı verdi.

Yüksek Mahkeme’nin yargıç sayısının arttırılmasına ihtiyaç var çünkü bu rakamsal olarak saptanmış bir ihtiyaçtır. Bu talep Yüksek Mahkemeden gelmekle birlikte yargıda hakkını arayan insanlar ve davaları geciken kişiler vardır. Hak arayışı, adil yargılanma hakkıyla ilgilidir ve doğrudan bizim haklarımızla alakalıdır. Yargıç sayısının arttırılmasında gizli bir niyet, başka bir ajanda aramak gerçekten koşulları zorlamaktır.

“Anayasa değişikliğinin farklı noktalara çekilmesini hayretle karşılıyorum”

Anayasa değişikliğinin farklı noktalara çekilmesini hayretle karşılıyorum. Şu anda aynı anda çalışan iki heyet var bu heyetlerin artması daha çok dava yapılması, davaların daha erken sonuçlanması insanların haklarına daha erken kavuşmasına vesile olacak.

Mahkemenin diğer sorunlarını çözmüyor olabilir, Lefke Mahkemesi’nin kapalı olma sorunu, alt mahkemelerdeki icra sorunu gibi sorunları ortadan kaldırmıyor ancak en azından bir tane önemli sorunu çözüyor mu? Evet çözüyor. Meslek örgütü olarak yargıdaki sorunların çözülmesi ile ilgili önerileri zaten sunmaktayız. Bu da sorunlardan bir tanesi ise çözülmesi bu sistemin işleyişine fayda sağlayacaktır.