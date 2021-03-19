Ertuğruloğlu'ndan Erdoğan vari rest!

Kıbrıs Postası’na dün “AB masada müzakereye gelemez, yeri yoktur” açıklaması yapan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu bugün konuyu ima eden bir açıklama yaptı.

Tahsin Ertuğruloğlu, Twitter’dan “AB’deki abilerinizi çok kızdırmış, çok incitmişim ki siz kullarına Tahsin’i şaibelendirme kampanyasına, kumpasına, yeniden başlama talimatları yağmış. Topunuz gelin...” diye yazdı.

Avrupa Birliği, 27-29 Nisan tarihinde Cenevre'de yapılacak olan gayrıresmi Kıbrıs konferansında ve sonrasında yapılması muhtemel müzakerelerde yer alacağını açıklaması üzerine Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Kıbrıs Postası aracılığı ile sert tepki göstermişti.

Ertuğruloğlu, ses getiren kısa demecinde konuyla ilgili “"AB, Cenevre'ye (masaya) gelemez.. Masada ve müzakerede yeri yoktur. Yapacağı olumlu bir katkı da yoktur. Yeri de yoktur. Görüşme masasında yoktur, olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 15:34