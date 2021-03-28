Ersin Tatar’dan, Asım Akansoy’a cevap

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Muratağa Sandallar Şehitliği’nde 5 şehidin sivil törenle defnedilmesi konusunda yapmış olduğu açıklamayı eleştirmişti. Tatar, bu eleştirinin üzerine sosyal medyadan cevap verdi

Ersin Tatar’dan, Asım Akansoy’a cevap
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Muratağa - Sandallar Şehitliği’nde 5 şehidin sivil törenle defnedilmesi konusunda yaptığı açıklamaya, defnedilenler arasında akrabaları bulunan  Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy’un “Acı ve gözyaşı üzerinden siyaset yapmaktan utanmıyor musun Tatar?” diyerek tepki göstermesine sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Tatar, şunları kaydetti:

“1974’de Muratağa’da katledilen ve katliam çukuruna gömülen Emine Akansoy ve 4 çocuğu olan Şehitlerimize devlet töreni yapılması gerekirdi diye açıklamam üzerine milletvekili arkadaşın Facebook’ta paylaşımına bakınız!”

Tatar’ın Twitter’den verdiği cevaba kısa sürede onlarca destek yorumu gelirken, bazı kullanıcıların hakarete varan iletileri dikkat çekti.

Kıbrıs Postası

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021, 21:22
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