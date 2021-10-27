Ersin Tatar, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ile görüştü.

Bir dizi temaslarda bulunmak ve konferans vermek üzere Gaziantep'te bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ile bir araya geldi.

Görüşmede KKTC ile Gaziantep arasındaki bağlardan bahseden Tatar, Gaziantep'in Türkiye'nin en çok gelişen bölgelerinden olduğunu ve bu gelişmenin KKTC ekonomisine de olumlu yansımaları olduğunu aktardı.

Tatar, KKTC ile Gaziantep arasındaki kültürel ve ticari iş birliklerinin artarak sürmesini temenni ederek sözlerine son verdi.