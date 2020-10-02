Ersin Tatar: “Seçimi kazanırsak KKTC güçlenecektir”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret ederek, Başkan Yılmaz Bora ile görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu da yer aldı.

Çocukluk yıllarından itibaren başta Yılmaz Bora ve diğer efsanevi komutanların anılarıyla büyüdüğünü ifade eden Başbakan Ersin Tatar, “ Onların varoluş mücadelesi bizim geleceğimize ışık tutmaktadır. KKTC’nin kuruluşu yolunda, Emekleri ödenmez. Gazilerimiz için, şehitlerimiz için bir kez daha minnet duygularımızı paylaşmak isterim” dedi

Tatar, “Bizler KKTC devletinin yaşaması gerektiğini söylüyoruz. Refah içinde, ekonomik çarklarının işlediği bir yapı öngörüyoruz. Anavatan Türkiye’nin de desteği ile ve garantörlüğü ile güvenli bir gelecek istiyoruz. Gelinen aşamada, Doğu Akdeniz’de Mavi Vatanda yaşananlarla, KKTC daha da önemli hale gelmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine vurgu yapan Tatar, “Bizim görüşlerimiz doğrultusunda bir sonuç ortaya çıkar ve seçimi kazanırsak KKTC daha da güçlenecektir. Devlet çatısı altında kalkınma, refaha ve esenlik daha da artacaktır. Egemen eşitlik temelinde bir formüle inanıyoruz. Federal çözümün de artık mümkün olmadığını görüyoruz” diye ekledi.

BORA: “DEVLETİMİZİ SAVUNDUĞUNUZA GÖRE YOLUNUZ AÇIKTIR”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni Başkan Yılmaz Bora da, “çok zor bir dönemden geçiyoruz. İnsanlık dışı uygulama yapan Rumların zihniyeti değişmemiştir. Federal çözümü savunanlar, bize Rumların tek bir olumlu tavrını göstersinler. Tek çabaları sıfır asker sıfır garanti. Emellerinde tek engel Türk askeridir” dedi.

Yılmaz Bora, “Bu seçim süreci içinde KKTC’nin varlığını savunan ve Anavatanımız ile hareket etmeyi benimseyen aday bizim adayımızdır. Bugünkü Cumhurbaşkanı ve heyeti haklarımızı masada dile getirmediler, acizlik gösterdiler. Bizim adayımız bellidir. Kimsenin endişesi olmasın. Ayrıca arkamızdan da devletine inanan bir gençlik gelmektedir. Siz devletinizi savunduğuna göre, Anavatan ile yolunuza devam ettiğinize göre yolunuz açıktır” diye konuştu.