Ersin Tatar: "Salgın başarıyla yönetiliyor ancak rehavete kapılmamak gerek"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, koronavirüs salgının başarıyla yönetildiğini ancak rehavete kapılmadan gerekli önlemlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kolan Hospital Group yetkililerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de sağlığa çok önem verildiğini, sağlık konusunda halkın hassas olduğunu ve pandemi döneminde Başbakan iken elden gelen her şeyin yapıldığını belirtti. Sağlık çalışanları ile toplumun tüm kurum ve kuruluşlarının gösterdikleri fedakarlık ve hassasiyetle sağlık altyapısının güçlendiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Acil Durum Hastanesi’nin büyük ölçüde pandemi hizmeti de verecek şekilde yapıldığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda olduğu gibi sağlık konusunda yapmakta olduğu katkıların önemine işaret ederek, iki ay gibi kısa bir sürede Türkiye Cumhuriyeti’nin katkısıyla 100 yataklı Acil Durum Hastanesi’nin yapıldığına dikkat çekti.

Kolan Hastanesi’nin pandemi sürecinde ihtiyaç olduğu zaman hizmet verdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bu konudaki hizmetleri için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kamunun yanında özel teşebbüsün yatırımlarla birlikte halkın hizmetinde olduğunu dile getirdi.

Aşının bulunmasıyla ekonomik hayatın eski düzeyine döneceğine inanç belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Koronavirüs salgının başarıyla yönetildiğini ancak rehavete kapılmadan gerekli önlemlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.