Ersin Tatar, Mario Nava ile telekonferans aracılığıyla görüşecek

Ersin Tatar, Mario Nava ile telekonferans aracılığıyla görüşecek
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın sabah Avrupa Komisyonu’nda Yapısal Reform Destekten Sorumlu Genel Direktör Mario Nava ile telekonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Nava’nın Brüksel’deki kötü hava koşulları nedeniyle adaya gelemeyeceğini, görüşmenin telekonferans aracılığıyla yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar ile Avrupa Komisyonu’nda Yapısal Reform Destekten Sorumlu Genel Direktör Mario Nava, saat 10.30’da görüşecek, bu görüşme öncesinde teknik ekipler görüşme yapacak

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