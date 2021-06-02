Ersin Tatar: Kutlu Adalı soruşturmasını hassasiyetle takip ediyorum

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturma başlatmasını büyük bir memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Kutlu Adalı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulunan Tatar, “Kutlu Adalı olayı ile ilgili iddiaların gündeme geldiği ilk günden itibaren açıklamalarda bulunurken, Polis Genel Müdürü’nü çağırarak, bu konuda gereken yasal çalışmaların yapılması talimatını verdim" diyerek, olayın faili meçhul olduğu için dosyanın kapanmadığını, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.



Yapılan üst düzey toplantıda da konu ile ilgili olarak Türkiye ile temasa geçilmesine yönelik olarak gereken yazışmaların yapılması talimatını verdiğini dile getiren Tatar, "KKTC Meclisi’nde, benim de destek verdiğim Araştırma Komitesi kurulmuş olup çalışmalarına başlamıştır" dedi.



Türkiye’de, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının konuyla ilgili olarak soruşturma başlatmasını da büyük bir memnuniyetle karşıladığını dile getiren Tatar, KKTC Meclisi’nde kurulan Araştırma Komitesi’nin çalışmaları ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlatmış olduğu soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yakından takip ettiğini belirtti.