Ersin Tatar: "Koronavirüs 7 Şubat'ta 'pik' yapabilir"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT ekranlarında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Ülkedeki salgın sürecini değerlendiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sağlık danışmanlarından Koronavirüsün ülkede 7 Şubat'ta 'pik' yapabileceği yönünde görüş aldığını ifade etti.

"KIBRIS'IN GÜNEYİNDEN SIZMA YAŞANDI"

"7 Şubat'tan sonra vakaların yavaş yavaş azalacağı ifade edildi" diyen Tatar, her türlü tedbire rağmen, Kıbrıs'ın güneyinden vakaların adanın kuzeye sızdığını söyledi. Kıbrıs'ın güneyinde Christmas döneminde vakaların zirve yaptığını söyleyen Tatar, "Vakalar binlere dayanmıştı... Ardından kapanmaya gittiler. Güneyde vakalar azalmaya başladı. Bu bizim için de sevindiricidir" diye konuştu.

"SÜREÇ BOYUNCA BÜYÜK BİR TUTARSIZLIK YAŞANMADI"

Geçtiğimiz haftalarda Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin ürettiği farklı kararlar ile yaşanan karmaşaya değinen Tatar, "Üst Komite ülke genelinde kapanma dedi, ardından başbakan farklı bir açıklama yaptı. Üst Komite kararları sosyal medyada düştü. Orada bir çelişki yaşandı. Ancak süreç boyunca büyük bir tutarsızlık olmadı. Bakanlar Kurulu'nda o dönem sıkı tedbirlerin gerekli olduğuna inanmayanlar vardı" ifadelerini kullandı. Tatar, gelinen noktada herkesin işin ciddiyetinde olduğunu vurguladı.

"DAHA FAZLA TEST YAPILDIĞI İÇİN VAKALARDA ARTIŞ GÖZÜKTÜ"

Koronavirüs vakalarındaki artışı değerlendiren Tatar, test sayılarında ciddi bir artış olduğunu anımsatarak, "Bugün artan sayı daha fazla test yapılmasına bağlıdır. Daha fazla test konusu önemlidir. Daha süratle yapılabilecek testler vardır. Koronavirüs vakalarını tespit edip, izole altına almak çok önemlidir" dedi.