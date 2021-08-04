Ersin Tatar: "Kıbrıs Türk halkının örgütlendi ve Türkiye’nin de desteğiyle mücadeleye başladı"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul temasları çerçevesinde Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar konuşmasında, gazilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye sayesinde bağımsızlık ve özgürlüğümüze kavuşacağımızı çocukluk zamanlarından bildiğini belirterek, çocukken Toros dağlarını seyrettiği günleri ve yaşadığı korku dolu zamanları anlattı ve “Kötü günlerimizde bizimle beraber olanları, savaşanları, şehit düşenleri ve Anavatanımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, Kıbrıs Türk tarihini özellikle gençlere anlatmanın önemine vurgu yaptı. Kıbrıs Türk tarihine değindiği konuşmasında, İngiliz sömürge döneminin başlaması ile birlikte Kıbrıs Türk halkının büyük haksızlıklara ve baskılara maruz kaldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan ikilisinin çeşitli oyunlarla Kıbrıs Türklerini göç ettirmeye zorlayarak, etnik temizlik yaparak EOKA, Akritas Planı ve Megali İdea gibi sinsi ve insanlık dışı hareketlerle adanın Rumlaşmasını sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

“HEP DİRENDİK... TÜRKİYE DE HEP YANIMIZDA OLDU”

Kıbrıs Türk halkının örgütlenerek ve Türkiye’nin de desteğiyle mücadeleye başladığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının acımasız katliamlara ve zulme maruz kaldığını anımsattı. Cumhurbaşkanı Tatar, “Hep direndik ve Türkiye de hep yanımızda oldu” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, 15 Temmuz 1974’te Yunan Cuntası’nın bir darbeyle ENOSİS’i gerçekleştirmeye çalıştığını ve 20 Temmuz 1974’te Türkiye sayesinde bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze kavuştuğumuzu söyledi.

1974’ten sonra Kıbrıs Türk halkının çok başarılar elde ettiğini ifade ederek, kurum ve kuruluşlarıyla tam teşekküllü bir devlet olarak Doğu Akdeniz’de yer aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının geleceğe özgüven ve umutla bakmasını sağlayacak Su Temin Projesi gibi büyük projelerin hayata geçirildiğini dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadelesinde ve ulusal davasında Türkiye’nin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, yeni siyasetin Türkiye’nin desteğiyle yan yana yaşayan iki eşit egemen devletin iş birliği olduğunu ve bunu gündeme getirdiklerini belirtti. Kıbrıs’ta egemen Türk devletinin güçlenerek Türkiye ile münasebetlerini daha da geliştirerek, bundan sonra da Türkiye ile kardeşlik bağlarını güçlendirmeye devam edeceğimizi vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu yeni siyaseti tüm dünyaya ve BM’ye duyurduklarının altını çizdi.

“MARAŞ BÖLGESİNİN ESKİ GÜNLERE KAVUŞTURULABİLMESİ İÇİN ADIMLAR ATILMIŞTIR”

Kapalı Maraş açılımının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs adasını Yunanistan’a bağlama hedefinde olan Rum tarafının hiçbir zaman anlaşmaya yanaşmadığını belirtti. 47 yıl daha Maraş’ı kapalı tutmanın anlamının olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle de, uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun şekilde Başbakanlık yaptığı dönemde Kapalı Maraş’taki kamuya ait bazı bölgelerin ve deniz sahilinin bir bölümünün açıldığını, 20 Temmuz’da ise ikinci açılımı gerçekleştirdiklerini ve pilot bölge denilen yüzde 3,5’luk bölgeyi yerleşime ve insanlığa açtıklarını belirtti. “Yavaş yavaş bölgenin eski günlerine kavuşturulabilmesi için adımlar atılmıştır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, pandemiye rağmen son altı ayda Kapalı Maraş’ı ziyaret edenlerin sayısının 200 bini geçtiğini belirtti.