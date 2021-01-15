Ersin Tatar: “Kıbrıs sorunu konusunda bazı görüş ayrılıkları olmuş olabilir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Meclis'te temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya gelerek, Kıbrıs sorunu konusundaki son gelişmeler hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Ersin Tatar basına açıklama yaparken, parti başkanları basına açıklama yapmadan Cumhurbaşkanlığından ayrılması dikkat çekti.

Basın açıklamasında Tatar, ilk olarak aşı konusunun konuşulduğunu aktardı.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere 20 bin doz aşının KKTC’ye gönderilmesinde katkısı olan herkese teşekkürlerini iletti.

“KAPANMA GÜNDEMDE YOK”

Salgın nedeniyle tam bir “kapanma” niyetlerinin olmadığını ifade eden Tatar, “Yerel vakalarda beklenmedik bir artış olursa, kapanma konusu değerlendirilebilir. Ama şu an böyle bir gündem yok. Bu konuyu da parti başkanlarıyla tartıştık, konuştuk” dedi.

“MESELEYİ BAŞKA YERLERE ÇARPTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’taki her iki toplum için de ayırdığı aşılarla ilgili, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile yaptığı görüşme sonrası gerçekleştirdiği, tepki çeken açıklamasına ilişkin konuşan Tatar, “Meseleyi başka yerlere çarptırmaya çalışıyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Spehar ile görüşmesinde, kendisine, AB’den temin edilecek olan aşıların doğru miktarda ve zamanında temin edilmesi noktasında girişim yapmasını rica ettiğini aktardı.

Tatar, yılbaşı öncesi Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile de aşılarla ilgili görüştüğünü, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin konuyu ele aldığını ancak herhangi bir neticeye varamadığını dile getirdiğini belirterek, “Kendisine (Anastasiadis) durumu aktardım, gerekli talimatları vereceğini söylemişti. Konunun takibindeyiz ama resmi makamlardan herhangi bir net yanıt halen alamadık” dedi.

“AŞILAR GÜNEY’DEN GELİRSE ŞÖYLE OLUR, BÖYLE OLUR İŞİNE GİRMEDİM”

Sosyal medyada “bazı muhaliflerin” aşı konusunda yaptığı açıklamaları “çarptırdığını” yineleyen Tatar, “Benim Sayın Spehar’a söyledim, bu noktadaki ısrarımızın takipçisi olması, yardımcı olması şeklindeydi. Bizim muhatabımızın AB oldu ifade ettim ama Güney Kıbrıs üzerinden gelirse şöyle olur, böyle olur işine girmedim” şeklinde konuştu.

Kıbrıs sorunu konusuna da değinen Tatar, “Benim Cumhurbaşkanı seçilmemden bu yana çeşitli temaslarımız oluyor. Sayın Spehar ile, Sayın Lute ile ve tabi ki Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

KIBRIS SORUNU… “CUMHURBAŞKANI SEÇİLMEM, SÜRECİ BAMBAŞKA BİR NOKTAYA GETİRDİ”

Kendisinin Cumhurbaşkanı seçilmesinin, süreci “bambaşka bir noktaya” getirdiğini söyleyen Tatar, Kıbrıslı Türklerin bu topraklarda var olabilmesi için Türkiye ile uyum içinde çalışması gerektiğini vurgulayan Tatar, egemenlik meselesinin de her daim gündeme gelmesi gerektiğini açık ve net bir şekilde ifade ettiğini belirtti.

5+1 gayrıresmi toplantının Şubat sonu veya Mart başı toplanması halinde, Türk tarafının söylemlerinin dikkate alınacağını belirten Tatar, “Bizim ortaya koyduğumuz fikirler, bizim çalışmalarımız, halkın duruşu ve Türkiye ile aramızda uyum, bizleri güçlendirmekte” ifadelerini kullandı.

“DETAYLARDA BAZI GÖRÜŞ AYRILIKLARI OLMUŞ OLABİLİR”

Siyasi parti başkanlarıyla, Kıbrıs sorununa ilişkin yaptığı bilgilendirme görüşmesine değinen Tatar, “Detaylarda bazı görüş ayrılıkları olmuş olabilir. 5+1 gayri resmi toplantıdan sonra durumu yeniden değerlendirmek gerek” dedi.

Tatar, Meclis’ten davet gelmesi halinde de yaşanan tüm gelişmeleri değerlendirmek adına Meclis’te açıklamalarda bulunabileceğini de belirtti.

“BUGÜNÜN KONUSU SEÇİM OLMAMALI”

Basından gelen soruları da yanıtlayan Tatar, “erken seçim” konusunda gelen soru üzerine, “Hükümet zaten erken seçim hükümetidir. YDP de erken seçim olacaksa hükümete gireceğini ifade etmişti. Gündeme göre meseleler değişebilir. Bugünün konusu seçim olmamalı” dedi.