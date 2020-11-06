Ersin Tatar ile Ersan Saner görüşmesi tamamlandı: “Cumhurbaşkanı görevi bize verirse hükümeti kurmaya hazırız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları ve görevlendirme amacıyla, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcilerini görüşmeye çağırdı.

Görüşmelerin ardından Ersin Tatar'ın, Hükümeti kurma çalışmaları için yetki vermesi bekleniyor...

Cumhurbaşkanı Tatar, bu kapsamda ilk olarak saat 14.00’te Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Genel Başkan Vekili Ersan Saner’i kabul etti.

"HÜKÜMETİ KURMAYA HAZIRIZ"

Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür ederek, “Cumhurbaşkanımız yaptığı temaslardan sonra uygun görüp bize verirse hükümet kurma çalışmalarına başlayacağız” diyerek ülkenin menfaati çerçevesinde UBP’nin üstlerine düşen görevi her koşulda yerine getireceğini belirtti.

Dünya’nın ve ülkenin ekonomik olarak sıkıntı içerisinde olması nedeniyle hükümetin hızlı bir şekilde kurulması adına çalışmaların yapılacağını dile getiren Saner, “Ülkenin içerisinde bulunduğu durumu net bir şekilde biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, sırasıyla 14.30’da Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 15.00’te Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, 15.30’da Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 16.00’da Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 16.30’da Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ile görüşecek.