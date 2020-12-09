Ersin Tatar: “Hedefimiz, halkımızı Doğu Akdeniz’de yaşananlara bağlı olarak daha güzel günlere taşıyabilmektir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Esen Ömürlü başkanlığındaki Emekli Astsubaylar Derneği yetkililerini kabul etti.

Kabulde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar, halkın onayını alarak Cumhurbaşkanı seçildiğini belirterek, tüm dünyaya ve yabancı misyonlara federasyon temelinde yapılan görüşmelerle sonuca varılamadığını ve uygulanan izolasyonlardan dolayı Kıbrıslı Türklerin mağdur olan halk olduğunu anlattıklarını kaydetti.

Devleti yaşatma ve halk olarak egemenliğimizi kazanma sürecinde zorlu bir yolu geçtiğimizi ve arkamızda güçlü bir Türkiye’nin olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında adayı ziyaretinde yaptığı açıklamalarda iki devlet temelinde bir anlaşma konusunda destek belirttiğini hatırlattı. Maraş açılımına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, eski sahiplerinin de gelip yerleşmesi suretiyle KKTC sınırları içinde önemli gelişmeler elde edilebileceğini belirtti.

“Bizim hedefimiz halkımızı Doğu Akdeniz’de yaşananlara bağlı olarak daha güzel günlere taşıyabilmektir” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’yi daha güçlü hale getirmek ve Doğu Akdeniz’de hak ettiğimiz bir düzeye gelmek için mücadelenin devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, tanınma yolunda adımlar atılırken, içeride birlik ve beraberliğin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Koronavirüs salgının başarıyla yönetildiğini de kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, rehavete kapılmadan gerekli önlemlerin uygulanmaya devam edilmesinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, tüm sektörlere baktığında umut gördüğünü belirterek istikrarlı hükümetler, demokratik koşullar, üretken bir yapının öneminin altını çizdi ve geleceğe umutla bakabilmek için geçmişimizi iyi bilmemiz gerektiğini sözlerine ekledi.