Ersin Tatar: “Dünyaya, KKTC’nin kültür zenginliği, inanç özgürlüğü ve demokrasisini içeren mesajlar veriyoruz”

Alevi Kültür Merkezi’nin “Aşure Lokması” etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Dünyaya, KKTC’nin kültür zenginliği, inanç özgürlüğü ve demokrasisini içeren mesajlar veriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Alevi Kültür Merkezi’nin Cemevi ve Kültür Kompleksi’nde düzenlediği “Aşure Lokması” etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Dünyaya, KKTC’nin kültür zenginliği, inanç özgürlüğü ve demokrasisini içeren mesajlar veriyoruz” diye konuştu.

“BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ VE KÜLTÜR ZENGİNLİĞİMİZLE GELECEĞE BAKIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, yıllardan beridir, düzenlenen bu etkinliklere katıldığını ifade ederek, “Ne mutlu bize ki KKTC’de bu güzel etkinliklerde birlik ve beraberlik içerisinde inanç özgürlüğü ve kültür zenginliğimizle öngördüğümüz güçlü yapı ile geleceğe bakıyoruz” dedi.

Alevi Kültür Merkezi’ni çalışmalarından dolayı kutlayan ve tüm Alevilere sevgi ve saygılarını ileten Tatar, “dünyaya verilen mesajların KKTC’nin kültür zenginliği, inanç özgürlüğü ve demokrasiyi içerdiğini ve Kıbrıs Türk halkının dünyada gereken saygıyı görmesi gerektiğini” söyledi.

“HEPİMİZ MÜCADELECİ İNSANLARIZ”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkının Osmanlı Dönemi’nden sonra Rumlar tarafından yapılan soykırım ve zulümle ezildiklerini, bütün bunlara büyük bir fedakarlık ve mücadeleyle direndiğini” anlatarak, ağustos ayının bu mücadeledeki önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Hepimiz mücadeleci insanlarız, hepimiz hakkımızı arıyoruz” diyerek, birlik ve beraberliği korumanın ve güçlendirmenin önemine işaret etti.

“HAMDOLSUN Kİ KKTC VE ANAVATANIMIZ VARDIR”

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında, “Afganistan’da yaşananlara, aşı bulamayan dünyanın çeşitli yerlerine bakıldığında hamdolsun ki KKTC vardır. Hamdolsun ki yanı başımızda Anavatanımız vardır” ifadelerinde de bulundu.

Tatar, “sağlık sisteminin güçlenmesi ve güçlü bir KKTC ekonomisi için hep birlikte birlik beraberlik, sevgi ve saygı çerçevesinde çalışılması gerektiğini” de kaydetti.