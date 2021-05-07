Ersin Tatar'dan Ege Üniversitesi'nin KKTC'de kampüs kurmasına izin...

Bugün Kıbrıs'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın destekleriyle" Ege Üniversitesi'nin Kıbrıs'ın kuzeyinde kampüs kurmasına onay verdi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen “5+1 Cenevre Görüşmeleri ve Egemen Eşitlik Temelinde İki Devletli Çözüm Vizyonu” webinarına katıldı.
Tatar, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın, Ege Üniversitesinin uluslararasılaşma vizyonu kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın destekleriyle KKTC'de kampüs kurma isteğine olumlu yanıt verdi.
Kaynak: Bugün Kıbrıs