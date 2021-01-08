Ersin Tatar: "Bölgedeki istikrar açısından iki devletli çözüm zorunludur"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Kadir Dedeoğlu ve beraberindekileri kabul etti.

Kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, 1974 Mutlu Barış Harekatı’nda yer alan gazileri Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etmekten duyduğu onur ve mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği yeni yönetimini tebrik ederek başarılar diledi.

Gazilerin görüş ve önerilerini dinleyerek sorunlarına çare üretmenin Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın önemli sorumluluklarından biri olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, gazilere ve ailelerine sahip çıkılmasının gerekliliğinin altını çizdi.

Millî Mücadele yıllarında Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı katliamlara ve zorluklara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 yılında, Kıbrıslı Türklerin özgürlüklerine kavuştuğunun altını çizerek o günden bugüne güven içerisinde yoluna devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı dönemin Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı saygıyla yad etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, gazilerin bu vatana verdikleri hizmetlerin asla unutulmayacağını ifade ederek gazilere ve ailelere şükranlarını iletti.

“KKTC, HALKINA GELECEĞE DAİR BÜYÜK UMUTLAR VERİYOR”

Güçlü bir KKTC’nin yaratılması için, maneviyat, birlik, beraberlik ve gücümüzü memleketimizin geleceği için kullanabilmemiz gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin halkına geleceğe dair büyük umutlar verdiğine dikkat çekti.

Gelinen aşamanın Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli işbirliğine dayalı bir çözümü gerektirdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Anavatan Türkiye’nin tam desteğini her zaman arkasında hissettiğinin altını çizerek gelecekte de KKTC devletinin daha da gelişeceğine inanç belirtti.

Geçmişte yaşananlardan ders çıkarılarak, siyaseten adımların dikkatli atılmasının zorunluluğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere vurgu yaparak bölgedeki istikrar açısından iki devletli çözümün zorunlu olduğunun altını çizdi.

“TÜRKİYE İLE KIBRIS KONUSUNDA TAM BİR UYUM İÇERİSİNDE HAREKET EDİLİYOR”

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile Kıbrıs konusunda tam bir uyum içerisinde hareket edildiğini ifade ederek, ulusal çıkarlarımızın kendi devletimizle bir anlaşmaya gitmeyi gerektirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik konumu nedeniyle daha da güçlendiğinin altını çizerek, KKTC devletine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.