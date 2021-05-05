Ersin Tatar: “Bir yöntemi varsa, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğimi iade edeceğim”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner'in sunduğu “Sabah Postası” programına telefonla bağlanarak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dr. Fazıl Küçük’ün isminin, yeni yapılacak havaalanına verilmesi konusuna değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Mehmet Küçük’ün başkanı olduğu Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın bir süredir bu konuda devlete başvurularda bulunduğunu ifade etti.

ERDOĞAN VE ÇAVUŞOĞLU İLE İSTİŞARESİNE İLİŞKİN ELEŞTİRİLER… “BANA GÖRE GAYET YERİNDE”

İsim konusunu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşüp, onay almasının çok farklı noktalara çekildiğini söyleyen Tatar, “Bana göre bu gayet yerinde bir davranış. Kıbrıs Barış Harekâtı'nda hayatını kaybeden Pilot Binbaşı Fehmi Ercan, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir şehidi. Bu konuda Türkiye’nin hassasiyetleri var. Bu nedenle yapmam gereken bir istişareydi” dedi.

“SON SÖZ BAKANLAR KURULU’NDA”

Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ın isminin, şu an askeri amaçlarla kullanılan Geçitkale Havaalanı’na verilmesi yönünde bir önerisi olduğunu ifade eden Tatar, her iki isim değişikliğiyle ilgili son sözün Bakanlar Kurulu’nda olduğunu, isim değişikliklerinin gerçekleşmesi için Bakanlar Kurulu’nun karar üretmesi gerektiğini kaydetti.

KIBRIS CUMHURİYETİ KİMLİĞİ TARTIŞMASI…

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in Paskalya mesajında, Kıbrıslı Türklerle ilgili “vatandaşlarımız” ifadelerini kullanmasının ardından başlayan tartışmanın devamında, yine Anastasiadis’in “Kıbrıs kimliğine, pasaportuna sahip 97 bin Kıbrıslı Türk utanmalı mı?” açıklaması yapmasıyla ilgili konuşan Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anastasiadis kendi halkına oynuyor. Kendisi, 1 Nisan’da yaptığı açıklamasında, benim halkım EOKA’cıdır dedi, Kıbrıs’ın bir Helen adası olduğunu söyledi. Ben bu konudaki tepkimi, BM huzurunda kendisine ilettim. ‘Sen bizimle güya federasyon çatısı altında anlaşmak istiyorsun ama bunları söylüyorsun’ dedim. Onların düşüncelerinde bir değişiklik yok. Fakat bizim içimizdeki bazı çatlak sesler halen gerçeği göremiyor.”

Anastasiadis’in, Türk tarafını “Osmanlı küstahlığı” ile suçladığını ancak “bunun Kıbrıs Türk halkının yüreğinden gelen bir talep olduğunu” savunan Tatar, “Kıbrıs Türk halkı bunu istemektedir” dedi.

“BİR YÖNTEMİ VARSA KİMLİĞİ İADE EDECEĞİM”

Kendisinin de Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği olduğuna dair haberler üzerine, “Ben 1974’ten önce doğdum, var ama kullanmadım. Bir yönetimi varsa iade edeceğim” ifadelerini kullandı.

“KIBRIS CUMHURİYETİ PASAPORTU KULLANAN KIBRISLI TÜRKLER, ANASTASİADİS’E OY MU VERİYOR?”

Tatar, “Benim halkım, benim insanım bu pasaportu kullanıyorsa, bu bir ihtiyaçtır. Maalesef gasp ettikleri devletin imtiyazıdır. İnsanımız, seyahat özgürlüğü olarak bu pasaporttan faydalanıyor. Kimlik sahibi Kıbrıslı Türkler, Rum tarafında mı ikamet ediyor? Anastasiadis’e oy mu veriyor?” diye sordu.

“ANASTASİADİS, ‘PASAPORTU ALDINIZ, BANA BİAT EDİYORSUNUZ’ DEMEK İSTİYOR”

Anastasiadis’in, Kıbrıslı Türklerle ilgili “vatandaşlarımız” demesinin, olayı farklı bir yöne çekmek anlamına geldiğini savunan Tatar, “Bu şekilde, bu pasaportu aldınız, bana biat ediyorsunuz demek istiyor” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Postası