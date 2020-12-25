Ersin Tatar: “Artık Maraş’a ‘açık bölge’ olarak bakabiliriz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT’nin 57’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle Kuruma yaptığı ziyarette Aziz Karaaziz’in sunduğu özel yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

2020 yılını değerlendiren Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakanlık yaptığı dönemden itibaren Koronavirüs salgınına karşı verilen mücadeleye değindi.

“AŞILARIN ÜLKEYE GELMESİ VE İNSANLARIN AŞILANMASI ÖNEMLİ”

Tatar, “Alınan tedbirler ve kararlarla, sağlık çalışanları ile vatandaşlarla beraber büyük bir başarı elde ettik. Bu başarı da sürüyor. Önce sağlık dedik ama ekonomi de önemliydi. Marketçiyi vs. koruduk ve üretim devam etti. Hayvancı çiftçi devam etti. Küçülse de ekonominin çarkları devam etti. Temmuz’da yine bir hadise oldu, gelinen aşamada yine karantina uygulandı. Bütün dünya aşıyı konuşuyor. Aşıyı beklememiz gerekiyor. İnsanlığı koruyacak olan aşıdır. En erken zamanda aşıların ülkeye gelmesi ve insanların aşılanması önemli. AB’nin de vereceği aşılardan payımızı talep ettik” şeklinde konuştu.

“ARTIK MARAŞ’A AÇIK BÖLGE OLARAK BAKABİLİRİZ”

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında siyasi gelişmelere, Kıbrıs ve Maraş açılımı konusuna da değindi.

Maraş açılımının Kıbrıs görüşmeleri konusunda ezber bozacağını belirten Tatar, açılımın ülke geleceği için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Maraş’ı binlerce kişinin ziyaret ettiğini de kaydeden Cumhurbaşkanı, Gazimağusa bölgesinin bundan ekonomik olarak çok faydalandığını aktardı.

Tatar, “Bölge bölge, askeri bölgeden sivilleştirme ve iadeler söz konusu olacaktır. Maraş’ın açılması çok iyi oldu ve 2020 yılına damga vurdu. 2020’de Türkiye’nin de desteği ile önemli bir hamle olarak kayıtlara geçti… Şu an açtığımız sahildir, kamu alanıdır özel mülke dokunmadık. Artık Maraş’a açık bölge olarak bakabiliriz” dedi.

“EGEMEN EŞİTLİĞİN KONUŞULMASININ VAKTİ GELDİ”

Kıbrıs konusunda da konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, her zaman federal temelde çözümün umut vermeyeceğini vurguladıklarını hatırlattı ve egemen eşitliğin konuşulması gereken vaktin geldiğini söyledi.

Tatar, “Ben Cumhurbaşkanı olarak ortaya koyduğum vizyonla, sürecin başına gelindiğini belirttim. Uluslararası anlaşma altında Kıbrıslı Türk ve Rumların imzası vardır. Varılacak bir anlaşmanın AB içerisinde birincil hukuk olarak kabul görmesi önemlidir. Rum tarafı buna karşı çıkıyor. Deregasyonların olmaması varılan anlaşmanın evrimleşerek tekrar Kıbrıs Cumhuriyeti’ne evrilmesine ve üniter bir yapıya dönüşerek Kıbrıs Türklerinin bir azınlık olarak ortadan kalkmasına neden olacak. Artık şartlar değişti Kıbrıs eski Kıbrıs, Doğu Akdeniz ise eski Doğu Akdeniz değildir.. Türkiye ile önemli bir yapı var, o da Mavi Vatan’dır” şeklinde konuştu.

“Egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devlet olmalıdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, iyi niyete rağmen, karşı taraftan iyi niyet görmediklerini söyledi.

Tatar, “Annan Planı ve Crans Montana’da dahil yaşananları gördük. Bizim işimiz tüm şeffaflığıyla halkımıza gelişmeleri anlatmaktır. Biz de bunu yapıyoruz” dedi.

Konuşmasında Doğu Akdeniz konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere bakıldığında KKTC’nin statüsünün değiştiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye verdiği desteğin daha da arttığını ifade eden Tatar, “KKTC yan yana yaşayan iki devlet politikası ve yeni iradenin ortaya çıkmasıyla daha değerli ve statüsü yüksek bir ülke olacaktır. Pandemiyi atlatalım, buradaki görüşleri hep birlikte göreceğiz” ifadesini kullandı.