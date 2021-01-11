Ersin Tatar: "5+1 toplantıda, GYÖ'lerin görüşülmesini istemiyoruz"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Toplantının çok iyi geçtiğini ifade eden Tatar, artık Kıbrıs’taki gerçeklerin, egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayabilen iki devletli bir yapıya işaret ettiğini belirtti.

Lute’a, iki devletli yapı vurgularını tekrarladıklarını ifade eden Tatar, “Artık bir zemin olup olmadığının belirlenmesi için; Şubat sonu ya da Mart ayı başında New York’ta 5+BM gayrı resmi toplantısına gidilebileceği söylenmiştir” dedi.

Tüm tarafların, Kıbrıs'ta artık daha farklı bir sürecin başladığı görüşünden bahsettiğini, artık tüm dünyanın bunu algıladığını fade eden Tatar, "Rum tarafında da bir kaç haftadır iki devletli bir yapıdan söz ediliyor" diye konuştu.

Basından gelen soruları da yanıtlayan Tatar, Güven Yaratıcı Önlemler konusunun “5+1 gayrı resmi görüşmelerinin dışında” olduğunu belirtti.

“Esas meseleyi saptırmamak lazım” diyen Tatar, “Biz 5+1 görüşmelerde GYÖ’lerin gündeme gelmesini istemiyoruz. Bu, meselenin saptırılmasıdır. Bizim mücadelemiz, Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı, iki ayrı devlettir” şeklinde konuştu.