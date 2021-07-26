Ersin Tatar: “47 yılın ardından Maraş’ı açıyoruz, anlaşmaya varılsa da artık iadesi söz konusu değil”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gündem Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan ve Bahar Sancar’ın sunduğu bir programa canlı bağlantı ile katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretini değerlendirdi.

Ardından Kapalı Maraş’ta ikinci kısma geçilmesi hakkında da konuşan Tatar, “Artık Maraş’ı açma zamanı gelmiştir. Uluslararası hukuka ters düşmemek için her türlü fedakârlığı gösterdik” dedi.

“47 yıldan sonra Maraş’ı açıyoruz çünkü anlaşmaya varılmadı” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, anlaşmaya varılsa dahi artık Maraş’ın iadesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Tatar, “İade ortadan kalkmıştır. Bu memleket meselesidir. Onur meselesidir. Orası KKTC toprağıdır. Mağusa ve Maraş bir bütündür. İade edilmesi tamamen gündemden kalkmıştır. Bizim irademizde, cumhuriyetimizde mallarına mülklerine sahip çıkabilirler” ifadelerini kullandı.

Çok insafsız yorumlar yapıldığına da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Ellerini vicdanlarına koymaya davet ediyorum… Biz gerçekten bu vatanı milleti seven kişileriz” şeklinde konuştu.

“KIBRISLI TÜRKLERE YÖNELİK BÜYÜK BİR HAKSIZLIK VARDIR”

Kıbrıs meselesinde uzlaşıya varılamadığını ifade eden Tatar, “Annan Planı, kabul edilseydi Kapalı Maraş Güney Kıbrıs’a verilecekti. Ancak kabul edilmedi. Güney Kıbrıs’ın AB’ye kabul edilmesi de küçük değil büyük bir meseledir. Dengeleri bizim aleyhimize çeviriyorlar, Kıbrıslı Türklere yönelik büyük bir haksızlık vardır” dedi.

"BM VE AB ENGEL OLUŞTURUYOR"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan ve Pakistan’ın KKTC’yi tanımasının önünde engel olduğuna işaret ederek, “Azerbaycan’dan birçok öğrenci ve akademisyen aramızda yaşıyor. Vatandaşlıkta verdik bazılarına. Ancak bu ülkelerin BM ve AB ile ilişkileri mevcut. Bunlarla olan ilişkileri bizi tanımaları açısından engel oluşturuyor. Biz şimdilik bunu beklemiyoruz, ilerde ne olur göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Postası