Ersan Saner, Türkiye temaslarına başladı

Başbakanı Ersan Saner, Adana'ya varmasının ardından Valilik Ek Hizmet Binası Tarihi Kız Lisesi'nde konuk edildi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Saner, ziyareti anısına valilik şeref defterini de imzaladı.

Başbakan Saner, misafirperverliği için Vali Süleyman Elban’a teşekkürlerini iletti.

Vali Süleyman Elban da Başbakan Ersan Saner’i Adana’da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Adana’nın KKTC ile çok yakın olması sebebiyle ilişkilerin de çok yakın olduğuna işaret eden Vali Elban, nazik ziyareti için Başbakan Saner’e teşekkür etti.