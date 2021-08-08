Ersan Saner: “Türkiye-KKTC kardeşliğinin sürmesi bizler için yaşamsal öneme sahip”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü ile Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kardeşliğinin sürmesinin Kıbrıs Türkü için yaşamsal önemi olduğunu belirtti.

Saner, Erenköy Direnişini 57. Yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şehitleri rahmet, kahraman gazileri minnet ve şükranla andı.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Saner mesajında, “güvenliğimizi garantiye almanın, Devletimizi kurup bu topraklardaki egemenliğimizi ebedileştirmemizin yolunu açan Erenköy’de milli varlığımıza yönelik tehditler karşısında ortaya koyduğumuz direnişçi yapımızdır. Ne mutlu bizlere ki dün olduğu gibi bugün de haksızlıklara karşın, Erenköy’deki direnişçi, milli ruhla yolumuza devam ediyoruz ” dedi.

Başbakan Saner, açıklamasında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk üniversite gençliğinin 57 yıl önce hangi görüşten olursa olsun vatanı, milleti için Erenköy’e çıkması ve burada gösterdiği kahramanlık tarihimizin en özel bölümlerinden birini oluşturur.

Kıbrıs Türk gençliğinin Erenköy direnişi, Türkiye’nin Garanti ve İttifak Antlaşmasından doğan tek yanlı müdahale hakkını kullanarak Erenköy’de yok edilmek istenen mücahitlere hava desteği sağlaması üzerinde önemle durulması gereken tarihi olaylardır.

Erenköy’de Kıbrıs Yunan olmasın, Kıbrıs Türkü Rumun azınlığı durumuna düşmesin diye verilen mücadele 20 Temmuz 1974’ün önünü açmış Kıbrıs Türkü’nü özgürlüğe ve Devlet kurma noktasına taşımıştır.

Ancak, Kıbrıs Türk Halkı’nın bu topraklarda kendi kendini idare etme, özgür ve egemen olma iradesini anlamazdan gelen Rum komşularımız ile destekçileri Yunanistan hala Enosis emellerinden vazgeçmiş değillerdir.

Hiç kimsenin bir şüphesi olmasın; bu ikili fırsat bulmaları halinde 57 yıl önce Erenköy’de olduğu gibi yine Kıbrıs’ı Yunan yapmak için Kıbrıs Türk Halkı’na saldıracaklardır.

O nedenle, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü ile Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kardeşliğinin sürmesi bizler için yaşamsal öneme sahiptir.

Güvenliğimizi garantiye almanın, Devletimizi kurup bu topraklardaki egemenliğimizi ebedileştirmemizin yolunu açan Erenköy’de milli varlığımıza yönelik tehditler karşısında ortaya koyduğumuz direnişçi yapımızdır.

Ne mutlu bizlere ki dün olduğu gibi bugün de haksızlıklara karşın, Erenköy’deki direnişçi, milli ruhla yolumuza devam ediyoruz.

Ne mutlu ki Devletimiz yaşıyor, yüceliyor.”

“DÜNYA KIBRIS GERÇEKLERİNİ ANLAMALIDIR”

Saner, dünyanın Kıbrıs gerçeklerini anlaması gerektiğine vurgu yaptığı mesajında şunları da ifade etti:

“Bu önemli yıldönümünde bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum;

Dünya Kıbrıs gerçeklerini anlamalıdır.

Kıbrıs Türk Halkı bu adada Rumlar kadar egemen, Rumlar kadar eşit yaşamak istemiyor. Biz, Nikos Anastasiadis ve diğer Rum liderlerin talep ettikleri gibi kendilerinin baskın olacağı sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olmak için direnmedik.

Biz, 1963’ten 1974’e kadar çok kötü koşullarda can ve mal güvenliğimiz Rum tehdidi altındayken bile Rumların bu isteklerine boyun eğmemişken şimdi gidip de Rumların bize federasyon aldı altında önerdikleri şeylere evet demeyiz.

Devletimiz vardır. Egemeniz. Bunları kabul ediyorlarsa gelsinler anlaşalım, yoksa onlar yollarında biz yolumuzda devam edeceğiz.

Erenköy Direnişini münasebetiyle bir kez daha şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anarız.”