Ersan Saner: Türkiye ile Kıbrıs konusundaki görüş birliğimiz bir kez daha teyit edildi

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile çalışma yemeğinde bir araya gelmesinin ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu ile Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri değerlendirdiklerini söyleyen Saner, egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm politikasına Türkiye'nin desteğini anımsatarak, "Aramızdaki görüş birliği ve tam uyum bugünkü toplantımızda bir kez daha teyit edildi" dedi.

Saner, "Umarız BM ve AB başta olmak üzere Kıbrıs'la ilgili tüm uluslararası kuruluşlarla, devletler Kıbrıs'ta var olan gerçekleri görür ve bir an önce Rum tarafının doğru yola gelmesini sağlar" ifadelerini kullandı.