Ersan Saner: “Pandemi hastanesinin açılışına izin verdik, galaya da veriyoruz”

A+

Başbakan Ersan Saner, TRT’de yayınlanacak “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin, salgına rağmen, Mağusa’daki Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşecek ve Türkiye'den gelecek protokol ile birlikte 250 davetlinin katılacağı galasına ilişkin muhalefetin tepkisini yanıtladı.

Saner, Halkın Partisi’nin kongresine, restoranların kapalı alanlarının açılmasına, eylemlere izin verdikleri gibi, söz konusu galaya da izin verdiklerini ifade etti.

Saner, muhalefetin “kaç kişi katılacak” şeklindeki sorusu üzerine sayıyı henüz bilmediğini ve davetiyeleri henüz göndermediklerini kaydetti.

Saner, galanın “tamamen tanıtım çerçevesinde” gerçekleşeceğini de ifade etti.