Ersan Saner: “Kazanacağız! UBP kazanacak, KKTC kazanacak”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, gazeteci Sefa Karahasan’ın UBP Kurultayı ile ilgili sorularını yanıtladı.

“UBP’LİYİM… DOĞRU İSİM OLDUĞUM İÇİN SEÇİLMEM LAZIM”

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, “neden kazanmalısınız?” sorusuna , “doğru bir isim olduğum için seçilmem, kazanmam kazım. KKTC’yi dijital çağa uygun bir gelişme, atılım sürecine sokabilecek vizyona sahibim. Uçlarda gezinmediğim gibi, öteden beri hep UBP’liyim ve kimseyle bir kavgam yoktur. Parti ve ülkenin ihtiyaç duyduğu demokratik ortamı, birlik beraberliği sağlayabileceğime yürekten inanıyorum” yanıtını verdi

Başbakan Saner, “Türkiye ve Cumhurbaşkanı Tatar ile gerek Kıbrıs konusu gerekse ekonomik kalkınmada karşılıklı anlayış sevgi ve saygıyla birlikte tam bir uyum içinde çalışabileceğimiz ise ortadadır” diye ekledi.

“ATEŞTEN GÖMLEĞİ GİYDİK, ZORLUKLARA RAĞMEN BAŞARILI OLDUK”

Çok zor bir dönemde, iki arkadaşının adaylıktan geri çekilmesi, 2 büyük muhalefet partisinin de görevden kaçmasıyla, kendisi ve bakan arkadaşlarının ateşten gömlekleri giydiklerine işaret eden Saner, “Zorluklara rağmen başarılı olduk. İstikrar ve tek başına iktidara gelebilmek için UBP üyelerinin sağ duyuları ile hareket ederek , bütün yaşananları ve yaşanabilecekleri düşünerek beni seçeceklerine güveniyorum“ dedi.

“TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ İLE DAHA İLERİYE GİDECEĞİZ”

“Türkiye ile ilişkiler nasıl olacak?” sorusu üzerine de UBP Genel Başkanı Başbakan Saner şu yanıtı verdi:

Çok iyi olacak. Karşılıklı sevgi ve saygıyla her gün daha ileriye gidecek. Türkiye bizim Anavatanımızdır. Türkiye’nin askeri desteği, ekonomik ve sosyal yaşantımıza sağladığı destekle bugünlere geldik, bundan sonra da Türkiye ile birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bu ilişki asla Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde iki Devletli biz çözüme engel değildir. Tam tersine böyle bir antlaşmanın en büyük güvencesidir

“YA KADİFE AYRILIK YA EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDE ÇÖZÜM”

Kıbrıs konusuna bakışının sorulması üzerinde Saner, Kıbrıs konusunun artık bir sonuca bağlanması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Sorunu’nda varılacak sonucun hem bölge, hem de Kıbrıs’ta yaşayan iki halk, iki devlet için yararlı olacağına işaret eden Saner, “Federal çözüm çabaları Crans Montana’da tamamen çöktüğüne göre geriye kalan seçenekler bellidir. Ya kadife ayrılık, ya egemen eşitlik temelinde iki devleti bir araya getirecek bir çözüm bulunacak” dedi.

“BİZ YOLUMUZDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Başbakan Saner, “ Biz, UBP olarak KKTC’nin yaşatılıp yüceltilmesini, halkımızın refah , mutluluk ve güven içinde geleceğe yürümesini, Türkiye ile bağlarımızın güçlü bir şekilde devam etmesini öncelik sayan bir siyasi partiyiz. Dolayısı ile kafamız karışık değildir. Yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Anlaşma olursa iyi olur, olmazsa biz yolumuzda, onlar yollarında devam ederler” şeklinde konuştu.

“KAZANACAĞIZ! UBP KAZANACAK, KKTC KAZANACAK”

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, “Kurultayı kazanacağınıza inanıyor musunuz?” sorusunu da “Tabii ki İnanıyorum. UBP kazanacak, KKTC Halkı kazanacak, Devletimiz kazanacak. Bizler hep beraber kazanacağız. Önemli olan budur. Önemli olan hakikaten bu ülkeye vizyonu, duruşu, doğru yolda yürümesi, doğruları söylemesi ve yapması ile hizmet verebilecek olanın seçilmesidir. Takdir UBP’li kardeşlerimindir. Esas olan, kalıcı olan UBP’dir, halkımızdır, devletimizdir” sözleriyle yanıtladı.