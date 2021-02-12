Ersan Saner: "Kademeli açılmaya sıcak bakıyorum"

Başbakan Ersan Saner, BRT’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Saner, kademeli açılmaya sıcak baktığını belirterek, Pazar gününe kalmadan Koronavirüse karşı tedbirlerin açıklanacağını söyledi.

"PAZAR GÜNÜNÜ BEKLEMEDEN KARARI AÇIKLARIZ"

Sokağa çıkma yasağının 15 Şubat’ta biteceğini anımsatan Saner, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantısı devam ediyor. Hem sağlık bakanı, hem maliye bakanı ve müsteşarlarımızla değerlendirme toplantısı yapacağız. Pazar gününü beklemeden kararı açıklarız. Benim öngörüm ile Üst Komite’nin görüşlerinin her zaman örtüşeceğini düşünmüyorum” dedi. Ocak – Şubat aylarına ilişkin vakaların istatistiki durumunu açıklayan Saner, devletin kendi yükümlülüklerini yerine getirmesi için bazı dairelerin çalışması, ekonomonin önünün açılması gerektiğini vurguladı. Saner, istatistiki verilere bakıldığında vakaların hangi ilçelerde yoğun olduğunun ortaya olduğunu dile getirdi.

Verileri açıklayan Saner şunları söyledi:

"REKOR GİRNE'DE..."

“Ocak ayında Lefkoşa’da 214 vaka tespit edildi. Bu da vakaların yüzde 28.5’i demek. Mağusa 60 vaka ile yüzde 8; Girne 353 vaka ile yüzde 47; Güzelyurt 17 vaka ile yüzde 2.3; İskele 9 vaka; Lefke 1 vaka ile yüzde 0.1.

Şubat ayına geldiğimizde ise Girne yüzde 55, Lefkoşa yüzde 32, Mağusa yüzde 6.6, Güzelyurt yüzde 2.8, İskele yüzde 2.6 ve Lefke yüzde 0.4... Vakaların hangi ilçelerde yoğun olduğu görülüyor...”