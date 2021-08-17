Ersan Saner, İstanbul yolcusu

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Ersan Saner, İstanbul yolcusu
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Ersan Saner, İstanbul yolcusu

Başbakan Ersan Saner temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a gidiyor.

Başbakan Ersan Saner resmi temaslarda ve incelemelerde bulunmak üzere bugün İstanbul'a gidiyor.

FUAT OKTAY İLE GÖRÜŞECEK

Bu amaçla sabah saatlerinde adadan ayrılacak olan Başbakan Saner İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki afet bölgelerinde de temas ve incelemeler yapacak olan Başbakan Saner ziyaretinin tamamlamasının ardından yurda dönecek

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