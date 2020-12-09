Ersan Saner: “Hiç vakit kaybetmeden her türlü adımı atmakta kararlıyız…”

Başbakan Ersan Saner, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı’na sunmasının ardından yaptığı açıklamada koalisyon ortakları ile birlikte “Hiç vakit kaybetmeden her türlü adımı atmakta kararlıyız…” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ersan Saner, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunmasının ardından açıklama yaptı.

Saner, ülkenin ve ülke ekonomisinin çok çetin bir süreçten geçtiğini ifade ederek bütçenin bir an önce meclisten geçmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Saner, “Halkımızı en iyi anlayan bir parti olarak hükümetteki koalisyon ortaklarımızla birlikte hiç vakit kaybetmeden her türlü adımı atmakta kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

UBP’nin içerisinde sadece görev değişikliğine gidildiğine dikkat çeken Saner, 20 Milletvekilin bu görevleri yapabileceğinin altını çizdi.