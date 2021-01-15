Ersan Saner: "Hedefimiz, 200 bin kişiyi aşılamak ve 500 bin aşı sayısına ulaşmak..."

Başbakan Ersan Saner, Koronavirüs aşısı olmasının ardından açıklama yaptı.

Saner, başta ana vatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Koronavirüs sürecinde, Sağlık Bakanı’na ve sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini ileten Başbakan Saner, “Bu süreçte ortaya koydukları kararlı duruş ve verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ederiz”

Ekonomi ve insan sağlığının oldukça önemli olduğunu ifade eden Saner, “Ana vatandan gelen 20 bin rakamının ne kadar değerli olduğunu belirtmek isterim… Hedefimiz, 200 bin kişiyi aşılamak ve 500 bin aşı sayısına ulaşmaktır…” dedi.