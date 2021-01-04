Ersan Saner: "Hayat pahalılığını maaşlara yansıtabilmek için zamların yapılması gerek"

Başbakan Ersan Saner, Meclis Başkanlığı seçimi öncesinde milletvekillerinin çeşitli konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Saner, 62. madde tahtında yapılan konuşmaların, güncel konuşma yerini aldığını, konuşma sürelerinin aşıldığını, gelinen noktada ikisi arasında ayırım yapılması gerektiğini söyledi. Saner, “Bu bağlamda şimdiden göstereceğiniz iyi niyete teşekkür ederim” dedi.

HP Milletvekili Gülşah Saner Manavoğlu’nun hükümetle ilgili düşüncelerine teşekkür eden Saner, UBP’nin ülkeyi yöneten bir parti olarak kendi sorunlarına kendi çözüm bulabileceğini, kendi kendilerine yeterli olduklarını söyledi.

Zamlar konusuna değinen Saner, her yıl aralık ayının son haftalarında Bakanlar Kurulu’nun zamlara yönelik kararı aldığını belirterek, hayat pahalılığını maaşlara yansıtabilmek adına bu tür zamların yapılması gerektiğini, ancak anomaliler varsa bunun gözden geçirilebileceğini söyledi.

Saner, işçi hakları ve yatırımların ödenmesine yönelik kolaylıklar yapıldığını, bundan sonra da gerekirse ellerinden gelen tüm imkanı kullanarak halka yardım ve destek yapacaklarını kaydetti.

Genç işsizlik oranlarına değinen Saner, birtakım yeni uygulamalarla, farklı yardımlar yapılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Ülkeye girişler konusunda “charter uçuşlar neden yapılmıyor” diye sorular sorulduğunu aynı zamanda, üç günlük girişlere izin verildiğinde de bulaşın arttığından şikayet edildiğini söyleyen Saner, bu ikisinin arasını tutturmanın önemli olduğunu, henüz hiçbir ülkenin bu noktada olmadığını, çalışmalardan elde edilen verilerle ekonomik daralmayı önleyecek tedbirler almaya çalıştıklarını ifade etti.

Yüksek öğretimde bahar dönemi başlamadan önce tüm kesimlerin koşulların ne olduğunu bilmesi, gerektiğini dile getiren Saner, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nın bu yönde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Aşılarla ilgili Türkiye ile üst düzey görüşmeler yapıldığını, en kısa zamanda Türkiye’den ülkeye ciddi bir miktar aşı geleceğini söyleyen Saner, öncelikli olarak sağlık çalışanları olmak üzere risk gruplarının aşılanacağını, Sağlık Bakanlığı’nın aşılama faaliyetleri ile ilgili çalışmaları tamamladığını ifade etti.