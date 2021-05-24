Ersan Saner: Eş zamanlı tüm kapılar açılacaksa Güney Kıbrıs’ın turuncu seviyeye inmesi gerek

Başbakan Ersan Saner, mecliste yaptığı konuşmada, kapıların açılması konusunda, geçtiğimiz hafta Perşembe günü yaptığı açıklamaların arkasında olduğunu belirtti. Saner, eş zamanlı tüm kapılar açılacaksa Güney Kıbrıs’ın turuncu seviyesine inmesi gerektiğini söyledi.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin toplantılarında, sadece bir noktada sıkıntı bulunduğunu belirten Saner, zorunlu geçişler kısmında tek bir maddede uzlaşı olmadığını kaydetti.

Saner, KKTC’nin teknik olarak sadece QR kodunun okutulması noktasında teknik bir sıkıntısı olduğunu, bunu öne çekmek adına çaba harcadıklarını ifade etti. Saner, bunun dışında KKTC’nin kapıların açılmasına hazır olduğunu belirtti.

Saner, otellere sadece pozitif çıkan vakaların alındığını, diğer kişilerin bileklikle ev karantinasına gönderildiğini söyledi. Başbakan Saner, 10 gün önce 10 Haziran’da çift aşılı kişilerin ülkeye alınacağının açıklandığına işaret ederek, bunu sağlamak, hatta 10 Haziranı öne çekmek adına hazırlanacak sistem üzerine çalıştıklarını belirtti.

Saner, Güney Kıbrıs’ın sınır kapılarının açılması konusunda bazı siyasi endişeleri de bulunduğunu kaydederek, yarın yeniden bir görüşme yapılacağını söyledi. Başbakan Saner, sınır kapılarının açılmasına yönelik soruları yanıtlarken, “Top Güneydedir ve siyasi nedenlerdendir” dedi.

“Travel Pass” uygulamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Saner, ülkelerin vaka sayısına göre, turuncu, sarı, kırmızı ve gri gibi çeşitli gruplara ayrıldığına işaret ederek, KKTC’nin bu sisteme Türkiye üzerinden dahil olacağını ifade etti.

Saner, pandeminin seyrine göre kararlar alındığını söyleyerek, restoranlar, marketler ve sokağa çıkma yasağına yönelik düzenlemeleri yapmak için perşembeyi beklemeden karar aldıklarını kaydetti.