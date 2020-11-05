Ersan Saner bugün iki adayla toplantı yapacak

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Genel Başkanlık seçiminde kritik güne 2 gün kaldı...

31 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen UBP Olağanüstü Kurultay’ında Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy, 7 Kasım Cumartesi günü 2. Turda yeniden yarışacak.

UBP Genel Sekreteri ve aynı zamanda Ersin Tatar’ın KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte UBP’de Genel Başkan Vekili olan Ersan Saner, Genç TV’de Nazar Erişkin’in hazırlayıp sunduğu ‘Bugüne Dair’ programında soruları yanıtladı.

“SÜRECİN UZAYIP UZAMAMASI ADAYLARA BAĞLI”

31 Ekim’de gerçekleştirilen seçim sonrasında yüzde 50’yi geçen adayın olmamasından ötürü 2. tura kalan seçimle ilgili “2. tur olacak mı?” tartışmalarıyla ilgili sorulan bir soru üzerine Ersan Saner, tüzük gereği Hasan Taçoy ‘devam’ kararını açıklamasa bile zaten ikinci turun yapılacağını hatırlatarak, “Sürecin uzayıp uzamayacağı adaylara kalmış bir şey; tüzük gereği bu durum böyledir” ifadelerini kullandı.

Seçim günü yüzde 50’yi göremezse bir aday, otomatik olarak ikinci tura kalır. Hasan Taçoy böyle bir açıklama yapmasa bile süreç bu şekilde olacaktı

NEDEN ADAY OLMADI?

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde çok çalıştıklarını ve bu süreçte yorgun düştüğünü belirten Saner, Genel Başkanlık için adaylığa başvurmamasına gerekçe olarak ‘yorgunluğuna’ işaret etti.

ÖĞLE SAATLERİNDE İKİ ADAYLA BİR ARAYA GELECEK

Bugün öğle saatlerinde ikinci tura kalan Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy ile bir araya geleceğini belirten Saner, seçim günü alınacak önlemleri konuşacaklarını söyledi.

Kişilerden önce UBP’nin geldiğinin altını çizen Saner, kim kazanırsa kazansın UBP’nin ve KKTC’nin geleceği için çok çalışması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Postası