Ersan Saner: BM ve AB artık adadaki gerçekleri görmeli

Başbakan Ersan Saner, Türkiye’de meydana gelen yangınlar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’ndeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Saner, KKTC olarak üzerlerine düşen herhangi bir görev varsa yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti.

Başbakan Saner, Türkiye Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) ve Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD) heyetlerini kabul etti. Kabulde, AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da yer aldı.

SANER

Başbakan Ersan Saner kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin dünyada Anavatan Türkiye Cumhuriyeti (TC) dışında tanınmayan bir konumda olduğunu belirterek, ticaret ve ekonomi anlamında ambargolarla karşı karşıya olunduğunu ifade etti. Saner, bunun tek sebebinin 1963 yılında Rumların tek yanlı olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal etmesi ve tüm dünyanın da buna inanması olduğunu söyledi.

Saner, 1974 Mutlu Barış Harekâtı ile Kıbrıslı Türklerin adada hem özgürlüklerini kazandığını hem de ambargolar dahi olsa Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birçok başarılı projeye imza atıldığını dile getirdi.

Saner, bundan sonraki tek amaçlarının başarılı projeleri sürdürmek için Anavatan TC ile işbirliği içinde başta Mavi Vatan olmak üzere denizlerdeki ve havadaki üstünlüklerini kullanarak, her türlü çalışmada birlikte hareket ederek, Türk ulusunun çıkarlarını korumak olduğunu belirtti. Saner, bu çıkarlar çerçevesinde de hem KKTC hem de TC’nin daha güçlü bir hale gelmesine imkân yaratmak amacında olduklarını bildirdi.

Genç iş adamlarına büyük işler düştüğünün altını çizen Başbakan Saner, her yatırımcının da yatırımcı olamayacağına dikkat çekerek, buraya teknoloji transferi yapabilecek, tecrübe sahibi ve sürdürülebilir ilkesiyle dünyada rekabet edebilecek yatırımcıların gelmesi talebinde bulundu.

Bunun dışında atılacak adımın iki ülke arasındaki ticaret hacmini olumlu yönde değil olumsuz yönde etkileyebileceğini dile getiren Saner, ASKON’un ülkeye yatırım için getireceği iş adamlarının burada öncü rol oynaması gerektiğine inanç belirtti. Saner, kendilerinin de bu noktada ellerinden gelen imkanı seferber edeceklerini dile getirdi.

“BİZİ YOLUMUZDAN ASLA DÖNDÜRMEYECEK”

AİHM kararlarına bağlı olarak Maraş’ta bir açılım gerçekleştirdiklerine işaret eden Başbakan Saner, Maraş projesinin KKTC’nin ezber bozan bir projesi olduğunu vurguladı. Bu konuda TC ile emin adımlarla ilerlediklerini dile getiren Saner, Avrupa Birliği (AB) veya Birleşmiş Milletler’den (BM) çıkan seslerin Kıbrıs’taki gerçekleri ifade etmediğini belirterek, “Bizi yolumuzdan asla döndürmeyecektir. Bizler bu yolda kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz” dedi.

“BM VE AB ARTIK BU ADADA GERÇEĞİ GÖRMELİ”

Başbakan Saner, özellikle 1963-74 yılları arasında Kıbrıs Türk Halkının gettolar halinde yaşarken bunu görmeyen, yıllardır ekonomik ambargolar altında yaşarken, bunlara ses çıkartmayan gerek BM’nin gerek AB’nin artık bu adada gerçeği görmesi gerektiğini vurguladı.

Saner, Anavatan TC ile bu yolda yürürken, ekonomik olarak ülkenin hayat damarlarını açmak ve dünyaya buradan gönderilecek ürünlerle de dünya ticaretinde var olunduğunu göstermek için her türlü imkanı seferber edeceklerini söyledi.

AYDIN

Türkiye Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Başkanı Orhan Aydın da, 20 Temmuz sonrasında KKTC’yi ziyaret etmek istediklerini belirterek, KKTC hükümeti ve TC ile KKTC Cumhurbaşkanları arasında çok iyi bir sürece girildiği bu dönemde ekonomi paydaşları olarak KKTC ile işbirliklerini artıracak yolları aramak için adada olduklarını belirtti.

Önümüzdeki süreçte büyüyen KKTC ve TC ekonomilerinin işbirliği içerisinde olmasını sağlamak ve yeni yatırımlar yapmak hedefinde olduklarını belirten Aydın, sanayi, turizm, inşaat alanında yaklaşık 8 binin üzerinde üyeye sahip bir sivil toplum kuruluşu olduklarını ifade etti.

Yarın da KKTC’de temaslarına devam edeceklerini dile getiren Aydın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da ziyaret edeceklerini, ayrıca Türkiye’den ve KKTC’den işadamlarını bir araya getirecekleri bir organizasyonları da olacağını kaydetti. Aydın, “Yeni Kıbrıs’ta heyecanla iş yapmak üzere buradayız” dedi.

TÜRKİYE’DEKİ YANGINLAR… “GEÇMİŞ OLSUN”

Başbakan Saner, Türkiye’de meydana gelen yangınlarla ilgili bir soru üzerine, “Anavatan TC’de olan her olay bizi derinden etkilemektedir. Anavatan Türkiye’de kötü bir olay oldu mu bizler burada onu en az 2 kat daha fazla hissediyoruz. İyi bir olaya da hep birlikte seviniyoruz” dedi.

Bugün itibarı 7 ilde birçok yangın meydana geldiğini ifade eden Başbakan Saner, yangınların sebebinin araştırıldığını dile getirerek, tüm Türkiye Cumhuriyeti’ndeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. KKTC olarak üzerlerine düşen herhangi bir görev varsa yerine getirmeye hazır olduklarının altını çizen Başbakan Saner, yangından etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması için Türkiye hükümetinin çok geniş kapsamlı çalışma başlattığını ifade etti.

Yangınların kontrol altına alınması için zeminde çalışan araçlar hariç çok güçlü bir filoyla 3 uçak, 63 helikopterle Türkiye’nin yangınlara müdahale ettiğine dikkat çeken Saner, birçok dünya ülkesinde olmayan imkana sahip olunduğunun altını çizdi.

“ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ”

Önemli olanın bilinçli bir şekilde yangınların olmaması içim çalışmak olduğunu vurgulayan Saner, yangın çıktıktan sonra telafisinin çok kolay olmadığını kaydetti. Hükümet olarak bugünden itibaren ikinci bir açıklamaya kadar piknik alanlarını pikniğe kapattıklarına işaret eden Saner, yangınların önüne geçmek için herkesin özellikle yaz aylarında bilinçli davranarak, çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.