Ersan Saner, askeri bölge olmaktan çıkarılan yerde incelemelerde bulunacak

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu kararıyla askeri bölge olmaktan çıkarılan yerde bugün incelemelerde bulunacak.

Saner, bölgedeki incelemelerine bugün saat 10.00’da başlayacak.

174 BİN 643 METREKARELİK ALAN ASKERİ BÖLGE STATÜSÜNDEN ÇIKARTILDI

Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgilere göre, askeri bölge statüsünden çıkartılarak sivil hale getirilen alan, 174 bin 643 metrekare olarak belirlendi.

Söz konusu alanda, Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuran 36 hak sahibi Kıbrıslı Rum’a ait özel mülkler bulunuyor.

AÇILACAK OLAN ALANIN ADI "AY NIKOLA"

Özel mülklerin bulunduğu açılacak olan yeni alanın adının Ay. Nikola olduğu ve Maraş'ın girişindeki büyük kilisenin etrafını kapsadığı da gelen bilgiler arasında.

KARAR, 16 TEMMUZ’DA ALINDI

Elde edilen bilgilere göre, yüzde üç buçukluk bölgenin askeri statüden çıkartılmasına ilişkin karar, 16 Temmuz tarihli Bakanlar Kurulu’nda alındı ancak 20 Temmuz kutlamaları kapsamında açıklanmak üzere 4 gün süreyle gizli tutuldu.

NE DEĞİŞECEK?

Ekim 2020’de, Kapalı Maraş’taki Demokrasi Caddesi ve bu bölgede bulunan Bilal Ağa Mescidi ile sahil kesimindeki Kennedy Caddesi, sadece gezi amaçlı olarak kamuya açılmıştı.

Söz konusu caddelere giriş, sadece güvenlik görevlilerinin bulunduğu bir kapı aracılığıyla yapılabiliyor ve bölgenin etrafındaki demir çitler, alanı korumaya devam ediyordu.

DEMİR ÇİTLER KALDIRILACAK, ŞEHRE DÂHİL EDİLECEK

Edinilen bilgilere göre, Bakanlar Kurulu kararıyla askeri statüden çıkartılarak kamuya açılan söz konusu “yüzde üç buçukluk” bölge etrafındaki demir çitler kaldırılacak ve Maraş’ın açık olan kısmına dahil edilecek.

KAMUSAL ALAN BİRAZ DAHA GENİŞLEYECEK, İADE EDİLECEK ÖZEL MÜLKLER DAHİL EDİLECEK

Öte yandan Demokrasi Caddesi ile Keneddy Caddelerinin ilerisinde bulunan ve henüz ziyaretçi kabul edilmeyen özel mülklerin bulunduğu alan da kamusal alana dahil edilecek.

Bu kapsamda, askeri statüden çıkartılan bölgedeki özel mülkler, Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuran 36 hak sahibi Kıbrıslı Rum’a iade edilecek.

Hak sahibi 36 Kıbrıslı Rum’un, iade almanın yanı sıra; tazminat ve takas hakları da bulunuyor.