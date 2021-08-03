Ersan Saner: "Acısını acımız bildiğimiz Anavatan Türkiye'nin yanındayız"

Başbakan Ersan Saner, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için ekip göndereceklerini belirterek, personel, araç ve ekipmanların yola çıkacağını söyledi.

"Anavatan Türkiye'nin yanındayız" diyen Saner, "Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Tarım Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi ekiplerimizden oluşturduğumuz heyetimiz araç ve ekipmanlarıyla yarın deniz yoluyla Türkiye'ye varmalarının hemen ardından, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulan bölgelere sevkedilecektir" dedi.

Saner'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Anavatan Türkiyemizin farklı noktalarında korkutucu boyutlara varan orman yangınlarıyla mücadeleye etkin destek vermek üzere KKTC olarak Anavatan Türkiyemize ekip gönderiyoruz... Personel, araç ve ekipmanlar yarın yola çıkacaklardır... Acısını acımız bildiğimiz Anavatan Türkiyemizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum... Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Tarım Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi ekiplerimizden oluşturduğumuz heyetimiz araç ve ekipmanlarıyla yarın deniz yoluyla Türkiye'ye varmalarının hemen ardından, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulan bölgelere sevkedilecektir."