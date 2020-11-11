Ersan Saner: "7 Aralık'tan önce kurultaya gidilecek"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkan Vekili Ersan Saner, UBP Meclis Grubu'nun parti hukukçularıyla gerçekleştirdiği toplantı sonrası basına kısa bir açıklamada bulunarak ileri bir tarihte Parti Meclisi ve MYK toplantısı yapmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Tüzük gereği en geç 7 Aralık’a kadar kurultaya gidilmesi gerektiğini vurgulayan Saner, bugünkü toplantıda kurultaya ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı.

19 milletvekilinin 18’inin kendisinin kurultayda tek aday olarak yarışması için görüş birliğinde olduğunu dile getiren Saner, aday olduğunu ancak kurultay ilan edilmeden adaylığının geçerli olmadını aktardı.

"UBP önce kendi içindeki sorunları çözsün" şeklinde yapılan açıklamaları eleştiren Saner, hükümet kurma çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

"KURULTAYA TEK ADAY OLARAK KATILMAM İÇİN 18 MİLLETVEKİLİNİN GÖRÜŞ BİRLİĞİ VAR"

Saner'in açıklaması şöyle:

"Bizim başsavcılıktan görüş alma gibi bir durumumuz olmadı. Parti hukukçularımız tüzüğü yorumladı. 2 milletvekilinin kurultay sürecini değerlendirme konusunda ortaya koydukları yaklaşıma hukuki açıdan nasıl bakabiliriz diye parti hukukçularımızla görüş alışverişinde bulunduk. Burada bizler hem kurultayımızın nasıl yapılacağını tartışırken, hem de hükümet kurma görüşmelerimizi devam ettirmekteyiz. Partilerle yaptığımız görüşmeleri masaya yatırdık. İleri bir tarihte Parti Meclisimiz ve MYK'yı toplamaya karar verdik. Tüzük gereği 7 Aralık'tan önce kurultaya gidilmesi gerekiyor. Bu kurultayın nasıl yapılacağına dair değerlendirmelerde bulunduk. Demokratik anlayışım gereği parti meclisimizi toplayarak gerekli kararı üreteceğiz. 19 milletvekilinin 18'i bu kurultayda tek aday olarak katılmam için görüş birliği mevcuttur. 19 milletvekili de hükümeti kurmamla beni yetkilendirdi. Bu nettir."