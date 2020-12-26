Ersan Saner: “10 gün içerisinde birtakım açılımlar söz konusu”

Başbakan Ersan Saner, 10 gün içerisinde birtakım açılımların söz konusu olduğunu belirterek, bu açılımlar yapılırken “önce sağlık” hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Başbakan Ersan Saner, Tedarikçiler Birliği üyeleri ve başkanını kabul ederek, görüştü.

Saner, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Tedarikçiler Birliği’nin görüş ve önerilerinin 2021 yılını şekillendirme açısından oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Başbakan Saner, insan sayısının ülkede artması için gerekli çalışmaların yapılmaya başlandığını dile getirerek, hedef kitlesinin turizm ve yükseköğrenim olduğunu söyledi.

10 gün içerisinde birtakım açılımlar yapılacağını belirten Başbakan Saner, önce sağlık hedefiyle yola çıktıklarını ve ekonomiyi de mutlak süreçte ötelemeden koruyacaklarının altını çizdi.

Başbakan Ersan Saner, şu ifadeleri kullandı: “Hükümet olarak ekonominin daha iyiye gitmesi için çalışmalara başladığımızı ifade edebilirim. Biz ülke olarak, daha avantajlı bir durumdayız…”