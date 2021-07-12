Erol Uçaner umut verdi

Lefkoşa’daki Acil Durum Hastanesi (Pandemi Hastanesi) Başhekimi, Dr. Erol Uçaner, Havadis WEB TV’de Damla Dabis’in sunduğu programa telefonla bağlanarak, vakalardaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz hafta boyunca, günde ortalama 100 yeni vakanın hastaneye başvurduğunu ve bir haftada 700 civarı hastanın tespit edildiğini aktaran Başhekim Uçaner, “700 vakanın yaklaşık 400’ü erkek, 300’ü kadın” bilgilerini paylaştı.

700 vakadan 110’unun 0 – 17 yaş arasında olduğunu, 370’inin 18 – 35 yaş ve 300’ünün ise 36 – 65 yaş arasında olduğunu açıklayan Uçaner, Pandemi Hastanesi’ndeki vaka sayısının 53 olduğunu bir kişinin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü kaydetti.

Uçaner, yoğun bakımdaki şahsın 51 yaşında olduğunu ve entübe edilmediğini, durumunun stabil bir şekilde devam ettiğini aktardı.

Hastanede tedavi görenlerden ikisinde Delta varyantı tespit edildiğini ifade eden Uçaner, söz konusu iki vakayla ilgili gerekli önlemlerin alındığını, odalarından çıkmalarının yasaklandığını aktardı.

Her iki hastanın da 30’lu yaşlarda olduğunu kaydeden Uçaner, mutasyona uğrayan virüse nerede maruz kaldıklarının tespit edilemediğini ifade etti.

Pandemi Hastanesi’ndeki yatak kapasitesinin 94 civarında olduğunu belirten Uçaner, “Şu an yatak sayısı açısından zorlandığımız bir nokta yok. Sorun, hastane dışında. Günde 100 vaka geliyor. 100 kişinin organize edilmesi, otellerin organize edilmesi… Sistemin yeterli olmasına rağmen, personel yoruluyor. Hastane içinde rakamsal olarak bir sıkıntımız yok” dedi.

Kıbrıs Postas